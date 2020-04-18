З Волині відправляють кількасоттонні гуманітарні вантажі в інші області

На Волині 8 березня прийняли 10 вантажних автомобілів, 7 мікроавтобусів з гуманітарною та 5 авто з медичною допомогою, загальною вагою 220 тонн.Про це інформують у Координаційного центру Волині.Доправили кількасоттонні гуманітарні вантажі з продовольством, речами першої необхідності, одягом та взуттям, медикаментами для дорослих і дітей, питною водою, засобами гігієни тощо до Полтавської, Київської, Харківської, Сумської областей.До військових підрозділів, в тому числі і за межами області, спрямували амуніцію (каски, камуфляжний одяг, термобілизну, взуття, сумки тактичні, наколінники, захисні окуляри, індивідуальні перев'язувальні пакети), а також медичні засоби, індивідуальні перев’язувальні пакети, генератори, побутові речі.Відправили 6 великих вантажів з медикаментами та виробами медичного призначення до міст Боярка, Ірпінь, Буча, що на Київщині та у Дніпро. Допомога призначається як цивільним лікарням, так і військовим підрозділам.Формуються до відправки також кілька гуманітарних вантажів загальним тоннажем 300 тонн. Це – борошно, овочі, готові харчові продукти, консервація, засоби гігієни і побутова хімія, харчування і товари для дітей, взуття, одяг, ковдри, постільна білизна, інші побутові речі.