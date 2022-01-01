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Атаки в небі, на суші, на морі: Зеленський розповів Палаті громад Британії про 13 днів жорстокої війни з Росією

Атаки в небі, на суші, на морі: Зеленський розповів Палаті громад Британії про 13 днів жорстокої війни з Росією
Президент України Володимир Зеленський звернувся до британського парламенту 8 березня. Він розповів про 13 днів мужнього протистояння країні-терористу Росії.

Про це йдеться у його зверненні.

"13 днів нашого захисту. У перший день, о 4 ранку на нас полетіли крилаті ракети. Так, що всі прокинулись: і ми, і діти. Вся наша країна відтоді не спить", – почав розповідь президент.

Зеленський розповів парламентарям про відбиття атак і на суші, і в повітрі, і на морі. Приділив увагу глава держави і обороні острова Зміїний: саме там прозвучала вже легендарна фраза про російський корабель.

"На третій день окупанти, не ховаючись, вдарили по людях, просто по житлових будинках артилерією, авіабомбами. Це остаточно показало, хто є хто. Хто відважні люди, а хто – звірі", – додав Зеленський.

Попри звірства агресора, Зеленський заявив, що українці ставились по-людськи до полонених, яких брали десятками. Проте ворог і далі влаштовує геноцид, скидуючи бомби на будинки, школи, лікарні. Президент запевнив: цей геноцид Україну не зламав.

Н 6-ий день війни, так звані борці з "нацизмом" кинули бомби на Бабин Яр – місце, де нацисти стратили тисячі євреїв.

На 8-ий день світ побачив, як росіяни стріляють по найбільшій в Європі АЕС. Тоді всі зрозуміли, що це - терор.

Зустріч країн НАТО не принесла для України бажаного результату, адже навіть небо над Україною закрити не захотіли.

Президент розповів парламентарям про мужність українського народу: українці виходили на масові акції протесту, як кидались без зброї на танки, як рятували один одного.

"Велика Британіє, Україна не прагла цього, не шукала величі, але стала великою – за ці дні, за дні цієї війни. Україна, яка рятує людей, попри терор окупантів, яка захищає свободу попри удари однієї з найбільших армій світу, яка обороняється, попри відкрите небо", – сказав свій виступ президент.

Зеленський заявив, що Україна дуже розраховує на підтримку країн-друзів аби впоратись і закликав до спільної боротьби – подальших санкцій і заходів до захисту українського неба.



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Теги: Палата громад Британії, Зеленський
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