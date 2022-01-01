Щоб хоч на мить повернути посмішки: у Луцьку тероборонівці дарували квіти перехожим жінкам
Сьогодні, 21:04
У Луцьку на одній із своїх позицій бійці територіальної оборони дарували перехожим жінкам тюльпани.
Про це розповів військовий тер оборони Сергій Чуріков.
«Треба завжди пам’ятати, за що ми боремось зараз. Так хотілось хоч на мить повернути нашим жінкам їхні посмішки. Наші кохані – далеко. Тому ми з хлопцями вирішили дарувати квіти усім жінкам, які проходять повз наших позицій», – прокоментував він.
І наголосив, що українки давно заслужили рівні права з чоловіками.
«Сильні духом і незламні. Ніхто не сміє забрати ваше право бути тими, ким ви хочете бути насправді. 8 березня для мене – не совєцьке свято, але і не свято весни-краси. Для мене це – свято українок як гідних і рівних. А квіти – традиційний і гарний символ уваги», – сказав тероборонівець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів військовий тер оборони Сергій Чуріков.
«Треба завжди пам’ятати, за що ми боремось зараз. Так хотілось хоч на мить повернути нашим жінкам їхні посмішки. Наші кохані – далеко. Тому ми з хлопцями вирішили дарувати квіти усім жінкам, які проходять повз наших позицій», – прокоментував він.
І наголосив, що українки давно заслужили рівні права з чоловіками.
«Сильні духом і незламні. Ніхто не сміє забрати ваше право бути тими, ким ви хочете бути насправді. 8 березня для мене – не совєцьке свято, але і не свято весни-краси. Для мене це – свято українок як гідних і рівних. А квіти – традиційний і гарний символ уваги», – сказав тероборонівець.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Сьогодні, 22:20
Щоб хоч на мить повернути посмішки: у Луцьку тероборонівці дарували квіти перехожим жінкам
Сьогодні, 21:04
Mcdonald's і KFC закривають свої ресторани в Росії
Сьогодні, 20:57
Атаки в небі, на суші, на морі: Зеленський розповів Палаті громад Британії про 13 днів жорстокої війни з Росією
Сьогодні, 20:22
Медіа