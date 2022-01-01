Щоб хоч на мить повернути посмішки: у Луцьку тероборонівці дарували квіти перехожим жінкам

Щоб хоч на мить повернути посмішки: у Луцьку тероборонівці дарували квіти перехожим жінкам
У Луцьку на одній із своїх позицій бійці територіальної оборони дарували перехожим жінкам тюльпани.

Про це розповів військовий тер оборони Сергій Чуріков.

«Треба завжди пам’ятати, за що ми боремось зараз. Так хотілось хоч на мить повернути нашим жінкам їхні посмішки. Наші кохані – далеко. Тому ми з хлопцями вирішили дарувати квіти усім жінкам, які проходять повз наших позицій», – прокоментував він.

І наголосив, що українки давно заслужили рівні права з чоловіками.

«Сильні духом і незламні. Ніхто не сміє забрати ваше право бути тими, ким ви хочете бути насправді. 8 березня для мене – не совєцьке свято, але і не свято весни-краси. Для мене це – свято українок як гідних і рівних. А квіти – традиційний і гарний символ уваги», – сказав тероборонівець.

Щоб хоч на мить повернути посмішки: у Луцьку тероборонівці дарували квіти перехожим жінкам
Щоб хоч на мить повернути посмішки: у Луцьку тероборонівці дарували квіти перехожим жінкам



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тероборона, Сергій Чуріков, тюльпани
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Сьогодні, 22:20
Російські полонені працюватимуть на відновлення економіки України
Сьогодні, 21:18
Щоб хоч на мить повернути посмішки: у Луцьку тероборонівці дарували квіти перехожим жінкам
Сьогодні, 21:04
Mcdonald's і KFC закривають свої ресторани в Росії
Сьогодні, 20:57
Атаки в небі, на суші, на морі: Зеленський розповів Палаті громад Британії про 13 днів жорстокої війни з Росією
Сьогодні, 20:22
Схожі новини
Бійцям територіальної оборони Луцька провели бойові навчання. ФОТО Бійцям територіальної оборони Луцька провели бойові навчання. ФОТО
06 березень, 21:44
Волинські депутати – в лавах тероборони Волинські депутати – в лавах тероборони
05 березень, 16:25
У Запоріжжі – тисячі охочих вступити в ряди тероборони У Запоріжжі – тисячі охочих вступити в ряди тероборони
05 березень, 14:52
«Ми нікуди не втекли», – художній керівник Волинського народного хору «Ми нікуди не втекли», – художній керівник Волинського народного хору
03 березень, 17:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Сьогодні, 22:20
 0
Російські полонені працюватимуть на відновлення економіки України
Сьогодні, 21:18
 0
Щоб хоч на мить повернути посмішки: у Луцьку тероборонівці дарували квіти перехожим жінкам
Сьогодні, 21:04
 0
Mcdonald's і KFC закривають свої ресторани в Росії
Сьогодні, 20:57
 0
Атаки в небі, на суші, на морі: Зеленський розповів Палаті громад Британії про 13 днів жорстокої війни з Росією
Сьогодні, 20:22
 0
Медіа
відео
1/8