Щоб хоч на мить повернути посмішки: у Луцьку тероборонівці дарували квіти перехожим жінкам

У Луцьку на одній із своїх позицій бійці територіальної оборони дарували перехожим жінкам тюльпани.Про це розповів військовий тер оборони«Треба завжди пам’ятати, за що ми боремось зараз. Так хотілось хоч на мить повернути нашим жінкам їхні посмішки. Наші кохані – далеко. Тому ми з хлопцями вирішили дарувати квіти усім жінкам, які проходять повз наших позицій», – прокоментував він.І наголосив, що українки давно заслужили рівні права з чоловіками.«Сильні духом і незламні. Ніхто не сміє забрати ваше право бути тими, ким ви хочете бути насправді. 8 березня для мене – не совєцьке свято, але і не свято весни-краси. Для мене це – свято українок як гідних і рівних. А квіти – традиційний і гарний символ уваги», – сказав тероборонівець.