Російські полонені працюватимуть на відновлення економіки України

З російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а згодом вони будуть працювати на відновлення української економіки.Про це сьогодні повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Українипід час всеукраїнського телемарафону, інформують у МВС.Він наголосив, що Україна буде чітко дотримуватися усіх норм міжнародного гуманітарного права."І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, завдає ракетно-бомбових ударів по помешканнях. І я вже не говорю про поводження з нашими військовослужбовцями", - сказав він.Перший заступник очільника МВС зазначив, що Україна буде використовувати усі можливості, які дають Женевські конвенції щодо військовополонених."Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України", - поінформував Євгеній Єнін.