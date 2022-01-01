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Російські полонені працюватимуть на відновлення економіки України

Російські полонені працюватимуть на відновлення економіки України
З російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а згодом вони будуть працювати на відновлення української економіки.

Про це сьогодні повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін під час всеукраїнського телемарафону, інформують у МВС.

Він наголосив, що Україна буде чітко дотримуватися усіх норм міжнародного гуманітарного права.

"І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, завдає ракетно-бомбових ударів по помешканнях. І я вже не говорю про поводження з нашими військовослужбовцями", - сказав він.

Перший заступник очільника МВС зазначив, що Україна буде використовувати усі можливості, які дають Женевські конвенції щодо військовополонених.

"Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України", - поінформував Євгеній Єнін.

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Теги: полонені, Росія, Україна, війна
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