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Mcdonald's і KFC закривають свої ресторани в Росії

Mcdonald's і KFC закривають свої ресторани в Росії
Починаючи з 22 лютого Росія стала об’єктом 5530 санкцій. Мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації.

Про це повідомляє UAZMI.

Йдеться про понад тисячу закладів, роботу втратять приблизно 40 тисяч працівників.

Mcdonald's закриє 850 ресторанів в Росії, повідомили представники компанії 8 березня.

Mcdonald's продовжить платити всім 62 тис. співробітників, що «вклали серце і душу в бренд», написали у повідомленні.

«Наші цінності означають, що ми не можемо ігнорувати людські страждання, що відбуваються в Україні», – сказав представник компанії, пояснюючи закриття ресторанів.

Коли ресторани відкриються і чи станеться це – невідомо.

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Теги: Mcdonald's, KFC, закриття, Росія
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