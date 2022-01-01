Mcdonald's і KFC закривають свої ресторани в Росії





Про це повідомляє



Йдеться про понад тисячу закладів, роботу втратять приблизно 40 тисяч працівників.



Mcdonald's закриє 850 ресторанів в Росії, повідомили представники компанії 8 березня.



Mcdonald's продовжить платити всім 62 тис. співробітників, що «вклали серце і душу в бренд», написали у повідомленні.



«Наші цінності означають, що ми не можемо ігнорувати людські страждання, що відбуваються в Україні», – сказав представник компанії, пояснюючи закриття ресторанів.



Коли ресторани відкриються і чи станеться це – невідомо.

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