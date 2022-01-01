Mcdonald's і KFC закривають свої ресторани в Росії
Сьогодні, 20:57
Починаючи з 22 лютого Росія стала об’єктом 5530 санкцій. Мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації.
Про це повідомляє UAZMI.
Йдеться про понад тисячу закладів, роботу втратять приблизно 40 тисяч працівників.
Mcdonald's закриє 850 ресторанів в Росії, повідомили представники компанії 8 березня.
Mcdonald's продовжить платити всім 62 тис. співробітників, що «вклали серце і душу в бренд», написали у повідомленні.
«Наші цінності означають, що ми не можемо ігнорувати людські страждання, що відбуваються в Україні», – сказав представник компанії, пояснюючи закриття ресторанів.
Коли ресторани відкриються і чи станеться це – невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє UAZMI.
Йдеться про понад тисячу закладів, роботу втратять приблизно 40 тисяч працівників.
Mcdonald's закриє 850 ресторанів в Росії, повідомили представники компанії 8 березня.
Mcdonald's продовжить платити всім 62 тис. співробітників, що «вклали серце і душу в бренд», написали у повідомленні.
«Наші цінності означають, що ми не можемо ігнорувати людські страждання, що відбуваються в Україні», – сказав представник компанії, пояснюючи закриття ресторанів.
Коли ресторани відкриються і чи станеться це – невідомо.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Сьогодні, 22:20
Коментарі 0
Останні новини
Щоб хоч на мить повернути посмішки: у Луцьку тероборонівці дарували квіти перехожим жінкам
Сьогодні, 21:04
Mcdonald's і KFC закривають свої ресторани в Росії
Сьогодні, 20:57
Атаки в небі, на суші, на морі: Зеленський розповів Палаті громад Британії про 13 днів жорстокої війни з Росією
Сьогодні, 20:22
Медіа