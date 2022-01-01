На Волині розселили 13 тисяч евакуйованих
Сьогодні, 20:05
За добу у Волинській області розселили понад 3 тисячі вимушено-переселених осіб.
Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко у телеграм-каналі.
Всього знайшли притулок на Волині вже понад 13 тисяч евакуйованих. Так, на Волині розгорнули додаткові місця. Наразі вільних – понад 7 тисяч.
Якщо ви потребуєте поселення внаслідок термінової евакуації або можете надати такі місця, звертайтеся за номером «гарячої лінії».
Телефони: 066 657 09 15; (0332) 778 211.
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Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко у телеграм-каналі.
Всього знайшли притулок на Волині вже понад 13 тисяч евакуйованих. Так, на Волині розгорнули додаткові місця. Наразі вільних – понад 7 тисяч.
Якщо ви потребуєте поселення внаслідок термінової евакуації або можете надати такі місця, звертайтеся за номером «гарячої лінії».
Телефони: 066 657 09 15; (0332) 778 211.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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