На Волині розселили 13 тисяч евакуйованих





Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко у телеграм-каналі.



Всього знайшли притулок на Волині вже понад 13 тисяч евакуйованих. Так, на Волині розгорнули додаткові місця. Наразі вільних – понад 7 тисяч.



Якщо ви потребуєте поселення внаслідок термінової евакуації або можете надати такі місця, звертайтеся за номером «гарячої лінії».



Телефони: 066 657 09 15; (0332) 778 211.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу у Волинській області розселили понад 3 тисячі вимушено-переселених осіб.Про це повідомляє голова ОВАу телеграм-каналі.Всього знайшли притулок на Волині вже понад 13 тисяч евакуйованих. Так, на Волині розгорнули додаткові місця. Наразі вільних – понад 7 тисяч.Якщо ви потребуєте поселення внаслідок термінової евакуації або можете надати такі місця, звертайтеся за номером «гарячої лінії».Телефони: 066 657 09 15; (0332) 778 211.

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