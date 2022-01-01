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На Волині розселили 13 тисяч евакуйованих

На Волині розселили 13 тисяч евакуйованих
За добу у Волинській області розселили понад 3 тисячі вимушено-переселених осіб.

Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко у телеграм-каналі.

Всього знайшли притулок на Волині вже понад 13 тисяч евакуйованих. Так, на Волині розгорнули додаткові місця. Наразі вільних – понад 7 тисяч.

Якщо ви потребуєте поселення внаслідок термінової евакуації або можете надати такі місця, звертайтеся за номером «гарячої лінії».

Телефони: 066 657 09 15; (0332) 778 211.

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Теги: евакуйовані, біженці, Луцьк
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