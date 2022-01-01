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Познайомилися на війні з Росією: одружилися військовослужбовці ЗСУ

Познайомилися на війні з Росією: одружилися військовослужбовці ЗСУ
Сьогодні, 8 березня, одружились військовослужбовці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Фейсбук.

Вікторія та Сергій разом не так довго, познайомились коли російський окупант почав повномаштабне вторгнення на територію нашої держави.

"Без весільного букета, високих підборів та білої сукні, в цей важкий час, майже на передовій об'єднались дві долі, два серця, створилась нова сім'я! Бажаємо молодятам щасливого сімейного життя! Нехай береже вас Бог!" - йдеться у дописі.

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Теги: ЗСУ, одруження
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