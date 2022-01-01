Познайомилися на війні з Росією: одружилися військовослужбовці ЗСУ
Сьогодні, 19:28
Сьогодні, 8 березня, одружились військовослужбовці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.
Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Фейсбук.
Вікторія та Сергій разом не так довго, познайомились коли російський окупант почав повномаштабне вторгнення на територію нашої держави.
"Без весільного букета, високих підборів та білої сукні, в цей важкий час, майже на передовій об'єднались дві долі, два серця, створилась нова сім'я! Бажаємо молодятам щасливого сімейного життя! Нехай береже вас Бог!" - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Фейсбук.
Вікторія та Сергій разом не так довго, познайомились коли російський окупант почав повномаштабне вторгнення на територію нашої держави.
"Без весільного букета, високих підборів та білої сукні, в цей важкий час, майже на передовій об'єднались дві долі, два серця, створилась нова сім'я! Бажаємо молодятам щасливого сімейного життя! Нехай береже вас Бог!" - йдеться у дописі.
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