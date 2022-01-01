Познайомилися на війні з Росією: одружилися військовослужбовці ЗСУ

Сьогодні, 8 березня, одружились військовослужбовці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Фейсбук.таразом не так довго, познайомились коли російський окупант почав повномаштабне вторгнення на територію нашої держави."Без весільного букета, високих підборів та білої сукні, в цей важкий час, майже на передовій об'єднались дві долі, два серця, створилась нова сім'я! Бажаємо молодятам щасливого сімейного життя! Нехай береже вас Бог!" - йдеться у дописі.