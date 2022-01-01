Через війну в Україні скасують ЗНО та ДПА у 2022 році





Про це йдеться на телеграм-каналі міністра освіти Сергія Шкарлета.



Міністерство освіти, об’єднавши зусилля з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій ВРУ, запропонувало скасувати у 2022 році ДПА, ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ, як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг.



Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що таке рішення є непростим, але необхідним.



"Наше головне завдання – знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, і ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом’якшити", – заявив Шкарлет.



За його словами, відміна ЗНО наразі необхідна для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу та стимулювання до навчання в Україні, навіть у такий скрутний час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через війну з Росією в Україні вирішили скасувати ЗНО та ДПА для школярів , а також ЄВІ та ЄФВВ для студентів.Про це йдеться на телеграм-каналі міністра освітиМіністерство освіти, об’єднавши зусилля з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій ВРУ, запропонувало скасувати у 2022 році ДПА, ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ, як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг.Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що таке рішення є непростим, але необхідним."Наше головне завдання – знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, і ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом’якшити", – заявив Шкарлет.За його словами, відміна ЗНО наразі необхідна для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу та стимулювання до навчання в Україні, навіть у такий скрутний час.

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