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Через війну в Україні скасують ЗНО та ДПА у 2022 році

Через війну в Україні скасують ЗНО та ДПА у 2022 році
Через війну з Росією в Україні вирішили скасувати ЗНО та ДПА для школярів, а також ЄВІ та ЄФВВ для студентів.

Про це йдеться на телеграм-каналі міністра освіти Сергія Шкарлета.

Міністерство освіти, об’єднавши зусилля з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій ВРУ, запропонувало скасувати у 2022 році ДПА, ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ, як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг.

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що таке рішення є непростим, але необхідним.

"Наше головне завдання – знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, і ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом’якшити", – заявив Шкарлет.

За його словами, відміна ЗНО наразі необхідна для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу та стимулювання до навчання в Україні, навіть у такий скрутний час.

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Теги: ДПА, ЗНО. Росія, Україна, війна, МОН
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