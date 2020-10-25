Київ укріплюється та готується до оборони, – Кличко

Мер Києвазвернувся до мешканців столиці і зазначив, що наразі місто укріплюється, готується до оборони міста, а всі підприємства критичної інфраструктури, життєзабезпечення продовжують працювати.Про це мер повідомив у відеозверненні, яке оприлюднив у своєму Telegram-каналі.«Київ продовжує укріплюватися і готуватися до оборони міста. При цьому всі підприємства критичної інфраструктури, життєзабезпечення столиці працюють. Працюють більшість продовольчих магазинів, аптек. Сьогодні «Київ Цифровий» оновив карту аптек, в яких можна придбати інсулін. Лікарні і пологові будинки теж працюють і приймають усіх пацієнтів, кому необхідна допомога», – повідомив Віталій Кличко.Він також зазначив, що системно працює і гуманітарний штаб, який створило місто.«Системно працює гуманітарний штаб, який створило місто. Налагоджена логістика. Ми отримуємо допомогу – і від українського бізнесу, іноземного, гуманітарну. Від небайдужих людей. Розподіляємо її, створюємо також резерви всього необхідного. Я дякую і волонтерам, які сьогодні допомагають. Залучають допомогу, доставляють її. Ваша праця дуже важлива! Я прошу всіх киян зберігати витримку. Залишатися в безпечних місцях – вдома або в укриттях – за сигналу тривоги. Підтримуйте близьких, сусідів, людей, які поруч. Довіряйте тільки офіційній інформації. Зараз ворог сіятиме багато брехні, провокуючи паніку. Не піддавайтеся! Разом вистоїмо! Слава Україні!» – наголосив Віталій Кличко.