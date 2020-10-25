 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Київ укріплюється та готується до оборони, – Кличко

Київ укріплюється та готується до оборони, – Кличко
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців столиці і зазначив, що наразі місто укріплюється, готується до оборони міста, а всі підприємства критичної інфраструктури, життєзабезпечення продовжують працювати.

Про це мер повідомив у відеозверненні, яке оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

«Київ продовжує укріплюватися і готуватися до оборони міста. При цьому всі підприємства критичної інфраструктури, життєзабезпечення столиці працюють. Працюють більшість продовольчих магазинів, аптек. Сьогодні «Київ Цифровий» оновив карту аптек, в яких можна придбати інсулін. Лікарні і пологові будинки теж працюють і приймають усіх пацієнтів, кому необхідна допомога», – повідомив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що системно працює і гуманітарний штаб, який створило місто.

«Системно працює гуманітарний штаб, який створило місто. Налагоджена логістика. Ми отримуємо допомогу – і від українського бізнесу, іноземного, гуманітарну. Від небайдужих людей. Розподіляємо її, створюємо також резерви всього необхідного. Я дякую і волонтерам, які сьогодні допомагають. Залучають допомогу, доставляють її. Ваша праця дуже важлива! Я прошу всіх киян зберігати витримку. Залишатися в безпечних місцях – вдома або в укриттях – за сигналу тривоги. Підтримуйте близьких, сусідів, людей, які поруч. Довіряйте тільки офіційній інформації. Зараз ворог сіятиме багато брехні, провокуючи паніку. Не піддавайтеся! Разом вистоїмо! Слава Україні!» – наголосив Віталій Кличко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Київ, Кличко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Фашисти 21 століття»: російські окупанти розстріляли виховательок на Миколаївщині
Сьогодні, 17:42
Через війну в Україні скасують ЗНО та ДПА у 2022 році
Сьогодні, 17:34
На Волині до тероборони хотів вступити російський агент. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
У Луцьку провели в останню путь загиблого Героя Іллю Симоновича
Сьогодні, 16:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через війну в Україні скасують ЗНО та ДПА у 2022 році
Сьогодні, 17:34
Юрій Погуляйко призначив бізнесмена з Луцька своїм заступником
Сьогодні, 17:22
Київ укріплюється та готується до оборони, – Кличко
Сьогодні, 17:12
На Дніпропетровщині ракета влучила в шкільний стадіон
Сьогодні, 17:03
На Волині до тероборони хотів вступити російський агент. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
Схожі новини
«Наступна ніч буде дуже складною», – Кличко про ситуацію у Києві «Наступна ніч буде дуже складною», – Кличко про ситуацію у Києві
25 лютий, 20:55
Київ вступив у фазу активної оборони Київ вступив у фазу активної оборони
25 лютий, 14:45
Екзит-пол з виборів мера Києва: Кличко, Попов і Притула у трійці лідерів Екзит-пол з виборів мера Києва: Кличко, Попов і Притула у трійці лідерів
25 жовтень, 2020, 21:29
Кличка не пустили на засідання ВР з нагоди Дня Конституції. ВІДЕО Кличка не пустили на засідання ВР з нагоди Дня Конституції. ВІДЕО
29 червень, 2016, 01:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Фашисти 21 століття»: російські окупанти розстріляли виховательок на Миколаївщині
Сьогодні, 17:42
 0
Через війну в Україні скасують ЗНО та ДПА у 2022 році
Сьогодні, 17:34
 0
Юрій Погуляйко призначив бізнесмена з Луцька своїм заступником
Сьогодні, 17:22
 0
Київ укріплюється та готується до оборони, – Кличко
Сьогодні, 17:12
 0
На Дніпропетровщині ракета влучила в шкільний стадіон
Сьогодні, 17:03
 0
Медіа
відео
1/8