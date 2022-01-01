За 12 днів - 12 тисяч осіб: повідомили про втрати противника
Сьогодні, 14:40
Повідомили про загальні бойові втрати російських окупантів за 12 днів.
Про це поінформувала заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.
Всі дані в процесі уточнення, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.03 орієнтовно склали:
танків ‒ 303 од,
бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
артилерійських систем – 120 од,
Ракетні системи залпового вогню - 56 од,
засоби протиповітряної оборони - 27 од,
літаків – 48 од,
гелікоптерів – 80 од,
автомобільної техніки - 474 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з паливно-мастильними матеріалами - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
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Про це поінформувала заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.
Всі дані в процесі уточнення, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.03 орієнтовно склали:
танків ‒ 303 од,
бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
артилерійських систем – 120 од,
Ракетні системи залпового вогню - 56 од,
засоби протиповітряної оборони - 27 од,
літаків – 48 од,
гелікоптерів – 80 од,
автомобільної техніки - 474 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з паливно-мастильними матеріалами - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
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