За 12 днів - 12 тисяч осіб: повідомили про втрати противника

За 12 днів - 12 тисяч осіб: повідомили про втрати противника
Повідомили про загальні бойові втрати російських окупантів за 12 днів.

Про це поінформувала заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Всі дані в процесі уточнення, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.03 орієнтовно склали:

танків ‒ 303 од,
бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
артилерійських систем – 120 од,
Ракетні системи залпового вогню - 56 од,
засоби протиповітряної оборони - 27 од,
літаків – 48 од,
гелікоптерів – 80 од,
автомобільної техніки - 474 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з паливно-мастильними матеріалами - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

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Теги: Росія, Україна, війна
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