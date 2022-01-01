За 12 днів - 12 тисяч осіб: повідомили про втрати противника





Про це Ганна Маляр.



Всі дані в процесі уточнення, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.03 орієнтовно склали:



танків ‒ 303 од,

бойових броньованих машин ‒ 1036 од,

артилерійських систем – 120 од,

Ракетні системи залпового вогню - 56 од,

засоби протиповітряної оборони - 27 од,

літаків – 48 од,

гелікоптерів – 80 од,

автомобільної техніки - 474 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з паливно-мастильними матеріалами - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили про загальні бойові втрати російських окупантів за 12 днів.Про це поінформувала заступник Міністра оборони УкраїниВсі дані в процесі уточнення, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.03 орієнтовно склали:танків ‒ 303 од,бойових броньованих машин ‒ 1036 од,артилерійських систем – 120 од,Ракетні системи залпового вогню - 56 од,засоби протиповітряної оборони - 27 од,літаків – 48 од,гелікоптерів – 80 од,автомобільної техніки - 474 од,кораблі /катери - 3 од,цистерн з паливно-мастильними матеріалами - 60,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

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