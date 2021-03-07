Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО

Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Цьогоріч свято весни в Україні відзначають по-особливому. Українки просять не дарувати їм подарунків, а натомість відправляти допомогу Збройним Силам України та підтримувати тих, хто цього гостро потребує.

Своєю чергою, військові Луцького окремого батальйону територіальної оборони Збройних Сил України військової частини А7062 вирішили урізнобарвити воєнні будні своїх бойових жінок та привітати їх зі святом весни.

Про це повідомляє пресслужба Луцького окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ (в/ч А7062).

Командир батальйону територіальної оборони міста Луцька ЗСУ, підполковник Олександр Адамович перед усім особовим складом привітав жінок-військових зі святом й побажав усім мирного неба та перемоги Україні!

Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО


Зазначимо, що командир батальйону луцької тероборони відданий чоловік та щасливий батько трьох доньок, тому він, як і багато інших військовослужбовців, з особливою відданістю служить державі та береже нашу землю від російських загарбників.

Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО


Привітали військові також й усіх тих, хто допомагає їм підтримувати здоровий дух, забезпечує життєдіяльність частини і щодня допомагає солдатам.

Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 8 березня, привітання, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із України виїхали 2 мільйони громадян, – ООН
Сьогодні, 13:13
«Подаруєш жінці, скажеш, захисник повернувся»: прикордонники зустріли уклоністів з квітами
Сьогодні, 12:35
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Сьогодні, 12:11
Сьогодні не буде привітань: Володимир Зеленський емоційно звернувся до світу
Сьогодні, 12:09
Підприємства із зони бойових дій можуть евакуювати на захід України, – Кабмін
Сьогодні, 11:42
Схожі новини
Жінок-військовослужбовців з волинської бригади вітали зі святом 8 Березня. ФОТО Жінок-військовослужбовців з волинської бригади вітали зі святом 8 Березня. ФОТО
07 березень, 2021, 14:13
Бійці невидимого фронту і мужні профі: жіноче обличчя волинської «патрульки» Бійці невидимого фронту і мужні профі: жіноче обличчя волинської «патрульки»
07 березень, 2019, 15:58
Поки ми тут, будуйте Україну, - зворушливе привітання військових з передової. ВІДЕО Поки ми тут, будуйте Україну, - зворушливе привітання військових з передової. ВІДЕО
01 січень, 2019, 05:34
Українок привітали з 8 березня десантники з АТО. ВІДЕО Українок привітали з 8 березня десантники з АТО. ВІДЕО
08 березень, 2016, 12:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Із України виїхали 2 мільйони громадян, – ООН
Сьогодні, 13:13
 0
«Подаруєш жінці, скажеш, захисник повернувся»: прикордонники зустріли уклоністів з квітами
Сьогодні, 12:35
 0
Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО
Сьогодні, 12:11
 0
Сьогодні не буде привітань: Володимир Зеленський емоційно звернувся до світу
Сьогодні, 12:09
 0
Підприємства із зони бойових дій можуть евакуювати на захід України, – Кабмін
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8