Тюльпани для захисниць: військові тероборони Луцька привітали жінок зі святом. ФОТО

Цьогоріч свято весни в Україні відзначають по-особливому. Українки просять не дарувати їм подарунків, а натомість відправляти допомогу Збройним Силам України та підтримувати тих, хто цього гостро потребує.Своєю чергою, військові Луцького окремого батальйону територіальної оборони Збройних Сил України військової частини А7062 вирішили урізнобарвити воєнні будні своїх бойових жінок та привітати їх зі святом весни.Про це повідомляє пресслужба Луцького окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ (в/ч А7062).Командир батальйону територіальної оборони міста Луцька ЗСУ, підполковникперед усім особовим складом привітав жінок-військових зі святом й побажав усім мирного неба та перемоги Україні!Зазначимо, що командир батальйону луцької тероборони відданий чоловік та щасливий батько трьох доньок, тому він, як і багато інших військовослужбовців, з особливою відданістю служить державі та береже нашу землю від російських загарбників.Привітали військові також й усіх тих, хто допомагає їм підтримувати здоровий дух, забезпечує життєдіяльність частини і щодня допомагає солдатам.