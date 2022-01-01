78% українців вірять у перемогу України у війні з Росією – опитування
Сьогодні, 11:33
78% українців вірять у перемогу України у війні з Росією, а рівень довіри до президента Володимира Зеленського значно виріс та досяг позначки у майже 80%.
Про це свідчать дані опитування Institute of Cognitive Modeling, передає ТСН.
Крім того, більшість опитуваних - 75,3% за останній тиждень уже допомогли ЗСУ, бійцям територіальній обороні або волонтерам.
Зазначається, що ми не тільки найтурботливіша нація, а й дуже терпляча - 43,6% опитуваних готові терпіти незручності та проблеми, пов’язані з війною, щоб забезпечити мир на умовах України стільки, скільки необхідно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані опитування Institute of Cognitive Modeling, передає ТСН.
Крім того, більшість опитуваних - 75,3% за останній тиждень уже допомогли ЗСУ, бійцям територіальній обороні або волонтерам.
Зазначається, що ми не тільки найтурботливіша нація, а й дуже терпляча - 43,6% опитуваних готові терпіти незручності та проблеми, пов’язані з війною, щоб забезпечити мир на умовах України стільки, скільки необхідно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
78% українців вірять у перемогу України у війні з Росією – опитування
Сьогодні, 11:33
24 години на роздуми: мер Ірпеня отримав пропозицію здати місто
Сьогодні, 11:05
Білоруські добровольці вирушають воювати за Україну. ВІДЕО
Сьогодні, 10:45
Медіа