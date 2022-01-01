78% українців вірять у перемогу України у війні з Росією – опитування

78% українців вірять у перемогу України у війні з Росією – опитування
78% українців вірять у перемогу України у війні з Росією, а рівень довіри до президента Володимира Зеленського значно виріс та досяг позначки у майже 80%.

Про це свідчать дані опитування Institute of Cognitive Modeling, передає ТСН.

Крім того, більшість опитуваних - 75,3% за останній тиждень уже допомогли ЗСУ, бійцям територіальній обороні або волонтерам.

Зазначається, що ми не тільки найтурботливіша нація, а й дуже терпляча - 43,6% опитуваних готові терпіти незручності та проблеми, пов’язані з війною, щоб забезпечити мир на умовах України стільки, скільки необхідно.







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Теги: Війна, ЗСУ, опитування, перемога
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