24 години на роздуми: мер Ірпеня отримав пропозицію здати місто

Мер Ірпеняотримав пропозицію здати місто, в нагороду йому обіцяли життя та покращення матеріального становища. На роздуми дали 24 години.Про це Ірпінський міський голова написав на своїй сторінці у фейсбуці.«Учора о 17:58 отримав повідомлення від окупантів з погрозами моєму життю та здоров‘ю та фактичною вимогою повної здачі Ірпеня. Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли - Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється!», - йдеться в дописі.Загарбникам він зробив зустрічну пропозицію - протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров‘я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана.