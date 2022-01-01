24 години на роздуми: мер Ірпеня отримав пропозицію здати місто
Сьогодні, 11:05
Мер Ірпеня Олександр Маркушин отримав пропозицію здати місто, в нагороду йому обіцяли життя та покращення матеріального становища. На роздуми дали 24 години.
Про це Ірпінський міський голова написав на своїй сторінці у фейсбуці.
«Учора о 17:58 отримав повідомлення від окупантів з погрозами моєму життю та здоров‘ю та фактичною вимогою повної здачі Ірпеня. Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли - Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється!», - йдеться в дописі.
Загарбникам він зробив зустрічну пропозицію - протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров‘я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Ірпінський міський голова написав на своїй сторінці у фейсбуці.
«Учора о 17:58 отримав повідомлення від окупантів з погрозами моєму життю та здоров‘ю та фактичною вимогою повної здачі Ірпеня. Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли - Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється!», - йдеться в дописі.
Загарбникам він зробив зустрічну пропозицію - протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров‘я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
24 години на роздуми: мер Ірпеня отримав пропозицію здати місто
Сьогодні, 11:05
Білоруські добровольці вирушають воювати за Україну. ВІДЕО
Сьогодні, 10:45
Медіа