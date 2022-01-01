24 години на роздуми: мер Ірпеня отримав пропозицію здати місто

24 години на роздуми: мер Ірпеня отримав пропозицію здати місто
Мер Ірпеня Олександр Маркушин отримав пропозицію здати місто, в нагороду йому обіцяли життя та покращення матеріального становища. На роздуми дали 24 години.

Про це Ірпінський міський голова написав на своїй сторінці у фейсбуці.

«Учора о 17:58 отримав повідомлення від окупантів з погрозами моєму життю та здоров‘ю та фактичною вимогою повної здачі Ірпеня. Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли - Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється!», - йдеться в дописі.

24 години на роздуми: мер Ірпеня отримав пропозицію здати місто


Загарбникам він зробив зустрічну пропозицію - протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров‘я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана.

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Теги: Ірпінь, війна
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