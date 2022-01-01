МАГАТЕ втратило зв'язок із системою контролю безпеки на ЧАЕС

МАГАТЕ втратило зв'язок із віддаленою передачею даних від систем контролю безпеки Чорнобильської АЕС.Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.Україна також повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) сьогодні, що для безпечного управління Чорнобильською атомною електростанцією (АЕС) стає все більш терміновим і важливим ротувати близько 210 технічних співробітників і охоронців, які працюють там після того, як російські війська взяли станцію під контроль.Персонал знаходиться там протягом останніх 13 днів. І має обмежений доступ до їжі та води, а також медикаментів.Україна просить МАГАТЕ очолити міжнародну підтримку, необхідну для підготовки плану заміни нинішнього персоналу та забезпечення об'єкта ефективною системою ротації.Генеральний директор МАГАТЕнеодноразово наголошував, що персонал, який обслуговує ядерні об’єкти, повинен мати можливість відпочивати і працювати в регулярні зміни, заявляючи, що це має вирішальне значення для загальної ядерної безпеки.«Я глибоко стурбований важкою та стресовою ситуацією, з якою стикається персонал Чорнобильської атомної електростанції, та потенційними ризиками, які це несе для ядерної безпеки. Я закликаю сили, які контролюють об’єкт, терміново сприяти безпечній ротації персоналу», – сказав він 8 березня.