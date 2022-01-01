МАГАТЕ втратило зв'язок із системою контролю безпеки на ЧАЕС

МАГАТЕ втратило зв'язок із системою контролю безпеки на ЧАЕС
МАГАТЕ втратило зв'язок із віддаленою передачею даних від систем контролю безпеки Чорнобильської АЕС.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.

Україна також повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) сьогодні, що для безпечного управління Чорнобильською атомною електростанцією (АЕС) стає все більш терміновим і важливим ротувати близько 210 технічних співробітників і охоронців, які працюють там після того, як російські війська взяли станцію під контроль.

Персонал знаходиться там протягом останніх 13 днів. І має обмежений доступ до їжі та води, а також медикаментів.

Україна просить МАГАТЕ очолити міжнародну підтримку, необхідну для підготовки плану заміни нинішнього персоналу та забезпечення об'єкта ефективною системою ротації.

Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі неодноразово наголошував, що персонал, який обслуговує ядерні об’єкти, повинен мати можливість відпочивати і працювати в регулярні зміни, заявляючи, що це має вирішальне значення для загальної ядерної безпеки.

«Я глибоко стурбований важкою та стресовою ситуацією, з якою стикається персонал Чорнобильської атомної електростанції, та потенційними ризиками, які це несе для ядерної безпеки. Я закликаю сили, які контролюють об’єкт, терміново сприяти безпечній ротації персоналу», – сказав він 8 березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: МАГАТЕ, Чорнобильська АЕС, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині українські військові знищили колону ворожої техніки
Сьогодні, 06:50
Путін розлютився, коли дізнався, наскільки цінними ракетами обстріляли Вінницю, – ЗМІ
Сьогодні, 06:25
МАГАТЕ втратило зв'язок із системою контролю безпеки на ЧАЕС
Сьогодні, 05:59
Біля Києва обстріляли будинок Усика
Сьогодні, 05:22
Медиків вистачає, але вони працюють у надважкому та виснажливому режимі, – Ляшко
Сьогодні, 04:50
Схожі новини
НБУ скасував низку обмежень для фізичних осіб НБУ скасував низку обмежень для фізичних осіб
Сьогодні, 07:33
Війна з Росією: повідомили про обстановку в регіонах станом на 06:00 9 березня Війна з Росією: повідомили про обстановку в регіонах станом на 06:00 9 березня
Сьогодні, 07:18
На Харківщині українські військові знищили колону ворожої техніки На Харківщині українські військові знищили колону ворожої техніки
Сьогодні, 06:50
Путін розлютився, коли дізнався, наскільки цінними ракетами обстріляли Вінницю, – ЗМІ Путін розлютився, коли дізнався, наскільки цінними ракетами обстріляли Вінницю, – ЗМІ
Сьогодні, 06:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
08 березень, 22:20
 1
НБУ скасував низку обмежень для фізичних осіб
Сьогодні, 07:33
 0
Війна з Росією: повідомили про обстановку в регіонах станом на 06:00 9 березня
Сьогодні, 07:18
 0
На Харківщині українські військові знищили колону ворожої техніки
Сьогодні, 06:50
 0
Путін розлютився, коли дізнався, наскільки цінними ракетами обстріляли Вінницю, – ЗМІ
Сьогодні, 06:25
 0
Медіа
відео
1/8