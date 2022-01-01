Тероборона на Чернігівщині знищила техніку російських окупантів. ФОТО
Сьогодні, 08:51
Тероборона на Чернігівщині продовжує знищувати техніку російських окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
"Чернігівщина. Територіальна оборона ЗС України продовжує бити російських окупантів", - розповіли в Генштабі та опублікували відповідні фото.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
"Чернігівщина. Територіальна оборона ЗС України продовжує бити російських окупантів", - розповіли в Генштабі та опублікували відповідні фото.
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