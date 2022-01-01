Тероборона на Чернігівщині знищила техніку російських окупантів. ФОТО

Тероборона на Чернігівщині знищила техніку російських окупантів. ФОТО
Тероборона на Чернігівщині продовжує знищувати техніку російських окупантів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

"Чернігівщина. Територіальна оборона ЗС України продовжує бити російських окупантів", - розповіли в Генштабі та опублікували відповідні фото.
Тероборона на Чернігівщині знищила техніку російських окупантів. ФОТО
Тероборона на Чернігівщині знищила техніку російських окупантів. ФОТО
Тероборона на Чернігівщині знищила техніку російських окупантів. ФОТО
Тероборона на Чернігівщині знищила техніку російських окупантів. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна
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