Понад 12 000 осіб, 317 танків та 49 літаків: повідомили про втрати ворога

Понад 12 000 осіб, 317 танків та 49 літаків: повідомили про втрати ворога
Повідомили про загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого по 9 березня.

Про це повідомляють в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 000 осіб,
танків ‒ 317 од,
бойових броньованих машин ‒ 1070 од,
артилерійських систем – 120 од,
РСЗВ - 56 од,
засоби ППО - 28 од,
літаків – 49 од,
гелікоптерів – 81 од,
автомобільної техніки - 482 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: Росія, Україна, війна
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