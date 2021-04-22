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Прикривав побратимів: Волинь втратила ще одного військового у війні з Росією

Прикривав побратимів: Волинь втратила ще одного військового у війні з Росією
У війні з Росією загинув 28-річний військовий з Волині Олег Свинчук.

Інформацію про загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Він уродженець села Бережці Вишнівської сільської ради тепер Ковельського, раніше Любомльського району. Служив у 14 ОМБр, був танкістом.

Як пише "Вісник", військовий прикривав відхід своїх побратимів під час раптового прориву окупантів. Після прямого влучання з танку Свинчука зірвало башту, здетонував боєкомплект.

Наразі 14 ОМБр вирішує питання доставки тіла загиблого на Волинь.


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Теги: Олег Свинчук, загибель, Волинь, військовий
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