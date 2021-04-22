Прикривав побратимів: Волинь втратила ще одного військового у війні з Росією
Сьогодні, 10:37
У війні з Росією загинув 28-річний військовий з Волині Олег Свинчук.
Інформацію про загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Він уродженець села Бережці Вишнівської сільської ради тепер Ковельського, раніше Любомльського району. Служив у 14 ОМБр, був танкістом.
Як пише "Вісник", військовий прикривав відхід своїх побратимів під час раптового прориву окупантів. Після прямого влучання з танку Свинчука зірвало башту, здетонував боєкомплект.
Наразі 14 ОМБр вирішує питання доставки тіла загиблого на Волинь.
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Інформацію про загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Він уродженець села Бережці Вишнівської сільської ради тепер Ковельського, раніше Любомльського району. Служив у 14 ОМБр, був танкістом.
Як пише "Вісник", військовий прикривав відхід своїх побратимів під час раптового прориву окупантів. Після прямого влучання з танку Свинчука зірвало башту, здетонував боєкомплект.
Наразі 14 ОМБр вирішує питання доставки тіла загиблого на Волинь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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