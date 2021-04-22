Прикривав побратимів: Волинь втратила ще одного військового у війні з Росією

Олег Свинчук.



Інформацію про загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Він уродженець села Бережці Вишнівської сільської ради тепер Ковельського, раніше Любомльського району. Служив у 14 ОМБр, був танкістом.



Як пише



Наразі 14 ОМБр вирішує питання доставки тіла загиблого на Волинь.





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