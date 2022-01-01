Якими будуть зарплати бюджетників під час війни

Якими будуть зарплати бюджетників під час війни
Кабінет міністрів врегулював питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану. Бюджетники будуть отримувати не менше 2/3 від окладу за умови простою.

Про це йдеться в постанові Кабміну, пише ТСН.

"Надати право керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу)", - йдеться в документі.

Постановою рекомендується керівникам органів місцевого самоврядування застосовувати положення постанови та здійснювати його виконання в межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів, підприємств, установ та організацій.

Також від 8 березня українці з регіонів, де ведуться найактивніші бойові дії, можуть отримати 6 500 грн в межах програми "єПідтримка". Витрати кошти можна на будь-які потреби.

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Теги: Росія, Україна, війна
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