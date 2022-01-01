Якими будуть зарплати бюджетників під час війни
Сьогодні, 11:05
Кабінет міністрів врегулював питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану. Бюджетники будуть отримувати не менше 2/3 від окладу за умови простою.
Про це йдеться в постанові Кабміну, пише ТСН.
"Надати право керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу)", - йдеться в документі.
Постановою рекомендується керівникам органів місцевого самоврядування застосовувати положення постанови та здійснювати його виконання в межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів, підприємств, установ та організацій.
Також від 8 березня українці з регіонів, де ведуться найактивніші бойові дії, можуть отримати 6 500 грн в межах програми "єПідтримка". Витрати кошти можна на будь-які потреби.
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Про це йдеться в постанові Кабміну, пише ТСН.
"Надати право керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу)", - йдеться в документі.
Постановою рекомендується керівникам органів місцевого самоврядування застосовувати положення постанови та здійснювати його виконання в межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів, підприємств, установ та організацій.
Також від 8 березня українці з регіонів, де ведуться найактивніші бойові дії, можуть отримати 6 500 грн в межах програми "єПідтримка". Витрати кошти можна на будь-які потреби.
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