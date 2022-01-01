На Харківщині знищили диверсійну групу: окупанти напали на блокпост





Про це повідомили у



"9 березня, вночі, у селі Андріївка Балаклійського району на Харківщині відбувся бій між військовими Державної прикордонної служби та диверсійно-розвідувальними групами противника. Ворог здійснив напад на блокпост. У результаті бою ворожа ДРГ була вщент розгромлена, особовий склад диверсійної групи почав втікати. При цьому вони кинули посеред поля свого пораненого. Його наші українські військові-прикордонники взяли в полон", - йдеться в повідомленні.

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