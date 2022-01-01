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У війні з Росією загинув 40-річний чоловік з Ратнівщини

У війні з Росією загинув 40-річний чоловік з Ратнівщини
У війні з Росією загинув 40-річний чоловік із села Поступель Забродівської сільської громади Ковельського району (раніше – Ратнівського) Олександр Куц.

Інформацію про смерть воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Відомо, що чоловік був призваний на військову службу під час мобілізації.

У загиблого залишилися дружина та троє дітей. Найстарший його син – у війську.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та друзям загиблого. Світла пам’ять!

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Теги: загибель, війна, Олександр Куц
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