У війні з Росією загинув 40-річний чоловік з Ратнівщини

Олександр Куц.



Інформацію про смерть воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Відомо, що чоловік був призваний на військову службу під час мобілізації.



У загиблого залишилися дружина та троє дітей. Найстарший його син – у війську.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та друзям загиблого. Світла пам’ять!



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