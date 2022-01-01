У війні з Росією загинув 40-річний чоловік з Ратнівщини
Сьогодні, 16:23
У війні з Росією загинув 40-річний чоловік із села Поступель Забродівської сільської громади Ковельського району (раніше – Ратнівського) Олександр Куц.
Інформацію про смерть воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що чоловік був призваний на військову службу під час мобілізації.
У загиблого залишилися дружина та троє дітей. Найстарший його син – у війську.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та друзям загиблого. Світла пам’ять!
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Інформацію про смерть воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що чоловік був призваний на військову службу під час мобілізації.
У загиблого залишилися дружина та троє дітей. Найстарший його син – у війську.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та друзям загиблого. Світла пам’ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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