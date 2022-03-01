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«Ми фашисти», – полонені розвідники Росії на брифінгу у Києві. ВІДЕО

«Ми фашисти», – полонені розвідники Росії на брифінгу у Києві. ВІДЕО
Полонені російські розвідники визнали, що армія Росії діє в Україні як фашисти.

Про це йшлося під час пресконференції розвідників у Києві, повідомляє Українська Правда.

Журналісти запитували полонених, що вони відчувають, коли вбивають українських дітей і мирних жителів.

Після цього впродовж кількох хвилин російські полонені мовчали, похиливши голови.



"В такій ситуації ми фашистами виходимо. Гинуть мирні люди, люди похилого віку просто так, тому що так хотілося сильним світу цього", - сказав російський військовий Максим Черник

Деталі: Так само журналісти уточнювали, що буде з військовими РФ, які вийшли на публічну пресконференцію, після того, як вони повернуться в Росію.

Вони відповіли, що не знають.

Окрім того, на цьому брифінгу російські військові розповідали, як їх в 4 години ранку 24 лютого підняли й відправили на війну, як вони бачили при в’їзді на територію тіла військових Збройних сил, українські прапори.

Потім повідомили, як вони втратили БМП, натрапили на село та здалися у полон.


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Теги: полонені, брифінг, фашисти
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