Загиблих серед породіль і дітей після обстрілу пологового у Маріуполі немає

Загиблих серед породіль і дітей після бомбардувань у Маріуполі немає.Про це повідомив голова Донецької військової адміністраціїпід час телемарафону.Натомісь вже відомо про щонайменше 17 поранених серед персоналу та породіль. За попередньою інформацією, серед дітей травмованих немає. Але інформацію поки уточнюють.Він додав, що інформацію дуже важко підтверджувати через те що зв'язок з Маріуполем майже відсутній.Нагадаємо, російські окупаційні війська 9 березня відкрили вогонь з артилерії по Маріуполю. Обстрілами