Загиблих серед породіль і дітей після обстрілу пологового у Маріуполі немає
Сьогодні, 19:29
Загиблих серед породіль і дітей після бомбардувань у Маріуполі немає.
Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко під час телемарафону.
Натомісь вже відомо про щонайменше 17 поранених серед персоналу та породіль. За попередньою інформацією, серед дітей травмованих немає. Але інформацію поки уточнюють.
Він додав, що інформацію дуже важко підтверджувати через те що зв'язок з Маріуполем майже відсутній.
Нагадаємо, російські окупаційні війська 9 березня відкрили вогонь з артилерії по Маріуполю. Обстрілами зруйнований пологовий будинок №2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко під час телемарафону.
Натомісь вже відомо про щонайменше 17 поранених серед персоналу та породіль. За попередньою інформацією, серед дітей травмованих немає. Але інформацію поки уточнюють.
Він додав, що інформацію дуже важко підтверджувати через те що зв'язок з Маріуполем майже відсутній.
Нагадаємо, російські окупаційні війська 9 березня відкрили вогонь з артилерії по Маріуполю. Обстрілами зруйнований пологовий будинок №2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
Загиблих серед породіль і дітей після обстрілу пологового у Маріуполі немає
Сьогодні, 19:29
«Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор?»: Зеленський вимагає негайно закрити небо після обстрілу пологового у Маріуполі
Сьогодні, 17:35
Медіа