Закордонні розвідки прогнозують перемогу України у війні з Росією, – Данілов





Про це він заявив у ефірі інформаційного телемарафону, пише



Данілов наголосив, що закордонні розвідки прогнозують перемогу України у війні з РФ.



"Чи буде це складно? Так, це буде складно, тому що не треба недооцінювати ворога. Ми його, я перепрошую за сленг, лупимо по всіх напрямках, але вони як сарана повзуть... Я точно знаю, що ми вистоїмо, тому що це наша земля і нам з цієї землі немає куди відступати, тому ми її будемо боронити", - зазначив він.



Секретар РНБО підкреслив, що наразі в Україні є чітке розуміння того, які плани зараз має ворог.



"Ці плани трошки змінилися з початку війни, яку вони мали бажання зробити за два-три дні і пройти маршем по Хрещатику. Ніколи цього не буде", - сказав Данілов.



За його словами, ворог перейшов до іншої тактики, зокрема через невиконання завдань зняли з посад близько 8 російських генералів та призначено нових.



"Ми чітко розуміємо, що відбувається зараз в РФ. Вони у розпачі. Це наша війна, яку ми обов'язково виграємо", - підкреслив секретар РНБО.



Він зауважив, що зараз російські війська рухаються дуже повільно, тому що "ми б'ємо ворога по всіх напрямках".



Данілов відзначив величезний національний спротив українців.



"Дух нашого суспільства він просто шалений. І я не бачу на сьогоднішній день жодної можливості, щоб ворог нас переміг. Того просування, якого б вони хотіли, немає на жодному напрямку", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що просування, якого б хотів ворог, немає на жодному напрямку.Про це він заявив у ефірі інформаційного телемарафону, пише УНІАН Данілов наголосив, що закордонні розвідки прогнозують перемогу України у війні з РФ."Чи буде це складно? Так, це буде складно, тому що не треба недооцінювати ворога. Ми його, я перепрошую за сленг, лупимо по всіх напрямках, але вони як сарана повзуть... Я точно знаю, що ми вистоїмо, тому що це наша земля і нам з цієї землі немає куди відступати, тому ми її будемо боронити", - зазначив він.Секретар РНБО підкреслив, що наразі в Україні є чітке розуміння того, які плани зараз має ворог."Ці плани трошки змінилися з початку війни, яку вони мали бажання зробити за два-три дні і пройти маршем по Хрещатику. Ніколи цього не буде", - сказав Данілов.За його словами, ворог перейшов до іншої тактики, зокрема через невиконання завдань зняли з посад близько 8 російських генералів та призначено нових."Ми чітко розуміємо, що відбувається зараз в РФ. Вони у розпачі. Це наша війна, яку ми обов'язково виграємо", - підкреслив секретар РНБО.Він зауважив, що зараз російські війська рухаються дуже повільно, тому що "ми б'ємо ворога по всіх напрямках".Данілов відзначив величезний національний спротив українців."Дух нашого суспільства він просто шалений. І я не бачу на сьогоднішній день жодної можливості, щоб ворог нас переміг. Того просування, якого б вони хотіли, немає на жодному напрямку", - додав він.

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