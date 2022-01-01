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Російське вторгнення: обстановка у різних регіонах України на вечір 9 березня

Російське вторгнення: обстановка у різних регіонах України на вечір 9 березня
Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на офіційній сторінці у фейсбуці, інформуючи про оперативну обстановку щодо російського вторгення станом на 18:00 9 березня.

У Генштабі зауважують, що на Сході захисники України стримують противника одразу у трьох операційних районах - Донецькому, Слобожанському та Таврійському.

На Північно-західному напрямку частиною угруповань зі складу сил оборони здійснюється прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. Триває ведення оборонної операції у Поліському та Волинському операційних районах.

В районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник поніс значні втрати.

Місто Чернігів тримає стійку оборону.

Угруповання сил оборони міста Києва утримує визначені рубежі.

Російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Ворог завдає численних жертв мирним жителям та руйнує цивільну інфраструктуру.

Російські окупанти деморалізовані, психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ стрімко погіршується.

Водночас, підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників украінської державної влади на місцях.

За наявною інформацією, у Збройних Силах Республіки Білорусь 8 березня 2022 року провели внутрішнє анонімне опитування щодо їх готовності взяти участь у бойових діях на боці Росії. Результати демонструють, що більшість особового складу не готова до участі у війні проти України.

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Теги: війна, обстановка, Генштаб, ЗСУ
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