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Деякі полонені з Росії хочуть лишитися в Україні, поки діє путінський режим

Деякі полонені з Росії хочуть лишитися в Україні, поки діє путінський режим
Декілька російських військовослужбовців виявили бажання залишитися в Україні, побоюючись за своє життя після повернення з полону.

На пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу один із них, Андрій Чеботаревський із 2-ї мотострілецької дивізії, сказав, що "в Росії нас і так вважають уже мертвими". "Мені дали можливість зателефонувати батькам і мені сказали, що на мене прийшла похоронка", - сказав він.

За його словами, "якщо нас обміняють, то нас розстріляють свої". Він також спростував інформацію про те, що у російській армії в Україні воюють лише контрактники. "Строковики тут є, вони є за цим столом", - сказав він.

Інший військовослужбовець, Євген Смирнов, заявив, що "був у шоці, коли в полоні мені показали, що творить російська армія на території України". "Цивільні живуть у бункерах, армія розстрілює людей похилого віку", - сказав він. Він також висловив думку, що в Росії його "або посадять, або розстріляють".

За його словами, "кількість загиблих серед російських військовослужбовців сягнула вже 12 тис., з українського боку також багато людей загинуло".

Олексій Бабіхін (19 років) сказав, що хоче залишитися в Україні, доки в Росії зберігається путінський режим.


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Теги: полонені, війна
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