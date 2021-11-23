Росія знову скинула бомби на Житомир
Сьогодні, 21:46
Російська авіація ввечері 9 березня здійснила черговий бомбовий удар по Житомиру. Повилітали вікна у двох лікарнях, постраждав житловий будинок і підприємство теплокомуненерго.
Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин на своїй сторінці у фейсбуці.
"Черговий бомбовий удар у Житомирі. Постраждала котельня, вибиті всі вікна у першій лікарні і у дитячій лікарні. Слава Богу, у лікарнях ніхто не постраждав. На щастя, всі були в укриттях", - сказав міський голова Житомира.
"По теплокомуненерго ніхто не постраждав, але, можливо, нам потрібно буде відключити цю ТЕЦ, це велика частина міста, яка опалюється", - додав мер.
"По житловому будинку. Там жила бабуся і, на диво, коли стався вибух, вона звідти вийшла – легке поранення, її забрали в лікарню", - повідомив Сухомлин.
Він також заявив, що на прохання військових у місті буде повністю відключено вуличне освітлення в темну пору доби. Бо авіація змінила тактику.
Зображення – скрін з відео, на якому чути вибухи на видно вогонь внаслідок бомбардувань
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Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин на своїй сторінці у фейсбуці.
"Черговий бомбовий удар у Житомирі. Постраждала котельня, вибиті всі вікна у першій лікарні і у дитячій лікарні. Слава Богу, у лікарнях ніхто не постраждав. На щастя, всі були в укриттях", - сказав міський голова Житомира.
"По теплокомуненерго ніхто не постраждав, але, можливо, нам потрібно буде відключити цю ТЕЦ, це велика частина міста, яка опалюється", - додав мер.
"По житловому будинку. Там жила бабуся і, на диво, коли стався вибух, вона звідти вийшла – легке поранення, її забрали в лікарню", - повідомив Сухомлин.
Він також заявив, що на прохання військових у місті буде повністю відключено вуличне освітлення в темну пору доби. Бо авіація змінила тактику.
Зображення – скрін з відео, на якому чути вибухи на видно вогонь внаслідок бомбардувань
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