Добрі новини від ВолиньPost за 9 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 22:05
Добігає кінця чотирнадцятий день повномасштабної війни в Україні. Російські окупанти продовжують терор і на бойовому, і на інформаційному фронті. Але нас зламати. Щодня ми стаємо лише сильніші. Ми сумуємо за мирним українським небом, але нас гріє думка про перемогу.
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost традиційно зібрали підбірку добрих новин, аби наші читачі не втрачали бойовий дух і не забували, що, попри всі негаразди, світло таки є, воно продовжує жити у кожному з нас.
Середа, 9 березня
Девід Бекхем з дружиною пожертвували для України мільйон фунтів стерлінгів
Девід має свій благодійний фонд «7 Fund», який у співпраці з UNICEF щорічно збирає мільйони для допомоги дітям з усього світу. Однак, кошти, спрямовані в Україну, Бекхеми виділили з особистих рахунків.
НБУ скасував низку обмежень для фізичних осіб
Зокрема, військовослужбовці відтепер можуть відкривати рахунки та здійснювати верифікацію на підставі військового квитка.
Крім того, українці, які перебувають на територіях, яким загрожує тимчасова окупація, можуть знімати зі своїх рахунків готівку у національній та іноземній валюті без обмежень (за умови наявності коштів у відділенні банку).
Мінус один: українські захисники ліквідували російського підполковника
Російські окупанти продовжують зазнавати важких втрат. Кількість ліквідованого старшого командного складу РФ зростає. Ось ще один. Командир 33 мотострілецького полку гвардії підполковник Юрій Агарков.
Понад 12 000 осіб, 317 танків та 49 літаків: повідомили про втрати ворога
І знову трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 12 000 осіб,
танків ‒ 317 од,
бойових броньованих машин ‒ 1070 од,
артилерійських систем – 120 од,
РСЗВ - 56 од,
засоби ППО - 28 од,
літаків – 49 од,
гелікоптерів – 81 од,
автомобільної техніки - 482 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
«У Луцьку запрацював центр допомоги біженцям»: Поліщук доповів про ситуацію на ранок 9 березня. ВІДЕО
«Туди можна прийти, вибрати одяг, постіль, дитяче харчування. Допомагаємо тим людям, які опинилися у скрутних умовах і потребують нашої підтримки. Готуємся приймати біженців, люди евакуюються з різних міст. Впевнений, що Луцьк зможе гідно прийняти тих людей, які мусять залишати свої домівки через обстріли», - розповів мер міста Ігор Поліщук.
Волинський обласний центр зайнятості відновлює роботу
Волинь поступово повертається до звичного ритму. Усі центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння у працевлаштуванні не тільки онлайн, а й безпосередньо у центрах зайнятості.
Понад дві тисячі порцій щодня: у Луцьку кухарі об’єдналися і годують захисників. ВІДЕО
Луцькі кухарі об’єдналися, аби у такий непростий час годувати луцьких захисників та біженців. З ранку до смерканку вони трудяться на кухнях, аби вже в обід видавати готові страви.
Як працює ТРЦ ПортCity у Луцьку
Бізнес потроху оживає. Для прикладу, ПортCity працює з 9 до 15 год без вихідних. З переліком відкритих тут магазинів можна ознайомитись, натиснувши на заголовок.
Завдяки повідомленням громадян у чатботі за ніч знищили близько 500 одиниць техніки окупантів
Разом ми сила. На Харківщині знищили близько 500 одиниць техніки окупантів завдяки повідомленням громадян у офіційному чат-боті t.me/stop_russian_war_bot. Тож громадян закликали продовжувати слідкувати за кожним рухом окупантів, ворожої техніки та ДРГ і повідомляти про це у чат-бот.
Українські паралімпійці здобули ще дві нагороди
Національна паралімпійська збірна команда України додала у свою медальну скарбничку ще 2 високі нагороди - срібну та бронзову медалі. Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає переможців і зичить ще більше нагород!
Футболіста Тимощука позбавлять звання почесного громадянина Луцька
На найближче засідання сесії міськради виносять проект рішення про позбавлення Анатолія Тимощука звання почесного громадянина міста Луцька.
Анатолій Тимощук за весь час війни не лише не зробив жодної публічної заяви щодо нападу РФ на Україну, а ще й залишився працювати у клубі країни-окупанта «Зеніт».
Тож нарешті скоро його ім'я не ганьбитиме таке високе звання.
ЄБРР виділяє 2 мільярди євро для допомоги Україні
2 мільярди євро спрямують на підтримку стійкості та життя в Україні та країнах, що приймають українських біженців. Пріоритети включають фінансування торгівлі, ліквідність у надзвичайних ситуаціях, енергетичну безпеку та муніципальні послуги.
«Банк обіцяє зробити все можливе, щоб допомогти з відбудовою країни, щойно умови це дозволять», – повідомляє ЄБРР.
Ось така підбірка на сьогодні. А ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
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Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost традиційно зібрали підбірку добрих новин, аби наші читачі не втрачали бойовий дух і не забували, що, попри всі негаразди, світло таки є, воно продовжує жити у кожному з нас.
Середа, 9 березня
Девід Бекхем з дружиною пожертвували для України мільйон фунтів стерлінгів
Девід має свій благодійний фонд «7 Fund», який у співпраці з UNICEF щорічно збирає мільйони для допомоги дітям з усього світу. Однак, кошти, спрямовані в Україну, Бекхеми виділили з особистих рахунків.
НБУ скасував низку обмежень для фізичних осіб
Зокрема, військовослужбовці відтепер можуть відкривати рахунки та здійснювати верифікацію на підставі військового квитка.
Крім того, українці, які перебувають на територіях, яким загрожує тимчасова окупація, можуть знімати зі своїх рахунків готівку у національній та іноземній валюті без обмежень (за умови наявності коштів у відділенні банку).
Мінус один: українські захисники ліквідували російського підполковника
Російські окупанти продовжують зазнавати важких втрат. Кількість ліквідованого старшого командного складу РФ зростає. Ось ще один. Командир 33 мотострілецького полку гвардії підполковник Юрій Агарков.
Понад 12 000 осіб, 317 танків та 49 літаків: повідомили про втрати ворога
І знову трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 12 000 осіб,
танків ‒ 317 од,
бойових броньованих машин ‒ 1070 од,
артилерійських систем – 120 од,
РСЗВ - 56 од,
засоби ППО - 28 од,
літаків – 49 од,
гелікоптерів – 81 од,
автомобільної техніки - 482 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
«У Луцьку запрацював центр допомоги біженцям»: Поліщук доповів про ситуацію на ранок 9 березня. ВІДЕО
«Туди можна прийти, вибрати одяг, постіль, дитяче харчування. Допомагаємо тим людям, які опинилися у скрутних умовах і потребують нашої підтримки. Готуємся приймати біженців, люди евакуюються з різних міст. Впевнений, що Луцьк зможе гідно прийняти тих людей, які мусять залишати свої домівки через обстріли», - розповів мер міста Ігор Поліщук.
Волинський обласний центр зайнятості відновлює роботу
Волинь поступово повертається до звичного ритму. Усі центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння у працевлаштуванні не тільки онлайн, а й безпосередньо у центрах зайнятості.
Понад дві тисячі порцій щодня: у Луцьку кухарі об’єдналися і годують захисників. ВІДЕО
Луцькі кухарі об’єдналися, аби у такий непростий час годувати луцьких захисників та біженців. З ранку до смерканку вони трудяться на кухнях, аби вже в обід видавати готові страви.
Як працює ТРЦ ПортCity у Луцьку
Бізнес потроху оживає. Для прикладу, ПортCity працює з 9 до 15 год без вихідних. З переліком відкритих тут магазинів можна ознайомитись, натиснувши на заголовок.
Завдяки повідомленням громадян у чатботі за ніч знищили близько 500 одиниць техніки окупантів
Разом ми сила. На Харківщині знищили близько 500 одиниць техніки окупантів завдяки повідомленням громадян у офіційному чат-боті t.me/stop_russian_war_bot. Тож громадян закликали продовжувати слідкувати за кожним рухом окупантів, ворожої техніки та ДРГ і повідомляти про це у чат-бот.
Українські паралімпійці здобули ще дві нагороди
Національна паралімпійська збірна команда України додала у свою медальну скарбничку ще 2 високі нагороди - срібну та бронзову медалі. Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає переможців і зичить ще більше нагород!
Футболіста Тимощука позбавлять звання почесного громадянина Луцька
На найближче засідання сесії міськради виносять проект рішення про позбавлення Анатолія Тимощука звання почесного громадянина міста Луцька.
Анатолій Тимощук за весь час війни не лише не зробив жодної публічної заяви щодо нападу РФ на Україну, а ще й залишився працювати у клубі країни-окупанта «Зеніт».
Тож нарешті скоро його ім'я не ганьбитиме таке високе звання.
ЄБРР виділяє 2 мільярди євро для допомоги Україні
2 мільярди євро спрямують на підтримку стійкості та життя в Україні та країнах, що приймають українських біженців. Пріоритети включають фінансування торгівлі, ліквідність у надзвичайних ситуаціях, енергетичну безпеку та муніципальні послуги.
«Банк обіцяє зробити все можливе, щоб допомогти з відбудовою країни, щойно умови це дозволять», – повідомляє ЄБРР.
Ось така підбірка на сьогодні. А ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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