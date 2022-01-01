Українські військові захопили в полон 21-річного строковика-окупанта.ВІДЕО
09 березень, 22:43
Підрозділи Збройних Сил України захопили в полон 21-річного строковика окупаційних військ РФ Артема Безлєра.
Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.
"Участь військовослужбовців строкової служби зс рф в бойових діях на території України підтверджено.
Солдат строкової служби Бєзлєр Артем Олексійович, 27.02.2001 р.н., 12-й гвардійський Шепетівський Червонопрапорний орденів Суворова та Кутузова 2-го ступеня танковий полк імені маршала П.П. Полубоярова, в/ч 31985, Наро-Фоминськ", - йдеться в повідомленні.
Російський солдат розповів, що 24 лютого в ході військових навчань, які максимально відтворюють бойові дії, перетнув кордон з Україною.
Замість навчань, виявилося, що російська армія несе смерть, руїну.
"Громадяни, прошу вас! Зробіть щось. Виходьте на вулицю, на мітинги, звертайтеся до влади. Треба зупинити цю війну"", - звертається до росіян Бєзлєр Артем.
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Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.
"Участь військовослужбовців строкової служби зс рф в бойових діях на території України підтверджено.
Солдат строкової служби Бєзлєр Артем Олексійович, 27.02.2001 р.н., 12-й гвардійський Шепетівський Червонопрапорний орденів Суворова та Кутузова 2-го ступеня танковий полк імені маршала П.П. Полубоярова, в/ч 31985, Наро-Фоминськ", - йдеться в повідомленні.
Російський солдат розповів, що 24 лютого в ході військових навчань, які максимально відтворюють бойові дії, перетнув кордон з Україною.
Замість навчань, виявилося, що російська армія несе смерть, руїну.
"Громадяни, прошу вас! Зробіть щось. Виходьте на вулицю, на мітинги, звертайтеся до влади. Треба зупинити цю війну"", - звертається до росіян Бєзлєр Артем.
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