Російська опозиційна молодь оголосила початок кампанії за імпічмент Путіна, - ЦПД





Про це повідомив у своєму Telegram-каналі



Рух об'єднує молодь, незгодну з політикою Кремля.



"Вони впевнені, що президент РФ порушив міжнародні та російські закони, оголосивши про військову операцію в Україні, і завдав Росії непоправних економічних та політичних збитків", - повідомили в ЦПД.



Активісти руху пропонують звертатися до депутатів та сенаторів російської Держдуми, щоб домогтися від них ініціювання процедури звільнення Путіна з посади президента.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російський молодіжний опозиційний рух "Весна" із Санкт-Петербурга оголосив про початок кампанії за імпічмент Володимиру Путіну.Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Центр протидії дезінформації при РНБО України.Рух об'єднує молодь, незгодну з політикою Кремля."Вони впевнені, що президент РФ порушив міжнародні та російські закони, оголосивши про військову операцію в Україні, і завдав Росії непоправних економічних та політичних збитків", - повідомили в ЦПД.Активісти руху пропонують звертатися до депутатів та сенаторів російської Держдуми, щоб домогтися від них ініціювання процедури звільнення Путіна з посади президента.

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