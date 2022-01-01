Російська опозиційна молодь оголосила початок кампанії за імпічмент Путіна, - ЦПД
09 березень, 23:28
Російський молодіжний опозиційний рух "Весна" із Санкт-Петербурга оголосив про початок кампанії за імпічмент Володимиру Путіну.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Рух об'єднує молодь, незгодну з політикою Кремля.
"Вони впевнені, що президент РФ порушив міжнародні та російські закони, оголосивши про військову операцію в Україні, і завдав Росії непоправних економічних та політичних збитків", - повідомили в ЦПД.
Активісти руху пропонують звертатися до депутатів та сенаторів російської Держдуми, щоб домогтися від них ініціювання процедури звільнення Путіна з посади президента.
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Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Рух об'єднує молодь, незгодну з політикою Кремля.
"Вони впевнені, що президент РФ порушив міжнародні та російські закони, оголосивши про військову операцію в Україні, і завдав Росії непоправних економічних та політичних збитків", - повідомили в ЦПД.
Активісти руху пропонують звертатися до депутатів та сенаторів російської Держдуми, щоб домогтися від них ініціювання процедури звільнення Путіна з посади президента.
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