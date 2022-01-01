Російська опозиційна молодь оголосила початок кампанії за імпічмент Путіна, - ЦПД

Російська опозиційна молодь оголосила початок кампанії за імпічмент Путіна, - ЦПД
Російський молодіжний опозиційний рух "Весна" із Санкт-Петербурга оголосив про початок кампанії за імпічмент Володимиру Путіну.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Рух об'єднує молодь, незгодну з політикою Кремля.

"Вони впевнені, що президент РФ порушив міжнародні та російські закони, оголосивши про військову операцію в Україні, і завдав Росії непоправних економічних та політичних збитків", - повідомили в ЦПД.

Активісти руху пропонують звертатися до депутатів та сенаторів російської Держдуми, щоб домогтися від них ініціювання процедури звільнення Путіна з посади президента.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Усе, що окупанти зробили з Маріуполем, – за межею звірства»: звернення Зеленського увечері 14-го дня війни. ВІДЕО
09 березень, 23:56
Російська опозиційна молодь оголосила початок кампанії за імпічмент Путіна, - ЦПД
09 березень, 23:28
«Ми просимо, ми благаємо наших партнерів, закрийте небо над Україною! Нас вбивають!» - мер Маріуполя
09 березень, 23:16
Українські військові захопили в полон 21-річного строковика-окупанта.ВІДЕО
09 березень, 22:43
Схожі новини
США не підтримують передачу винищувачів Україні, - Пентагон США не підтримують передачу винищувачів Україні, - Пентагон
Сьогодні, 00:15
«Усе, що окупанти зробили з Маріуполем, – за межею звірства»: звернення Зеленського увечері 14-го дня війни. ВІДЕО «Усе, що окупанти зробили з Маріуполем, – за межею звірства»: звернення Зеленського увечері 14-го дня війни. ВІДЕО
09 березень, 23:56
«Ми просимо, ми благаємо наших партнерів, закрийте небо над Україною! Нас вбивають!» - мер Маріуполя «Ми просимо, ми благаємо наших партнерів, закрийте небо над Україною! Нас вбивають!» - мер Маріуполя
09 березень, 23:16
Українські військові захопили в полон 21-річного строковика-окупанта.ВІДЕО Українські військові захопили в полон 21-річного строковика-окупанта.ВІДЕО
09 березень, 22:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
США не підтримують передачу винищувачів Україні, - Пентагон
Сьогодні, 00:15
 0
10 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Усе, що окупанти зробили з Маріуполем, – за межею звірства»: звернення Зеленського увечері 14-го дня війни. ВІДЕО
09 березень, 23:56
 0
Російська опозиційна молодь оголосила початок кампанії за імпічмент Путіна, - ЦПД
09 березень, 23:28
 0
«Ми просимо, ми благаємо наших партнерів, закрийте небо над Україною! Нас вбивають!» - мер Маріуполя
09 березень, 23:16
 0
Медіа
відео
1/8