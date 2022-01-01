«Ми просимо, ми благаємо наших партнерів, закрийте небо над Україною! Нас вбивають!» - мер Маріуполя

«Ми просимо, ми благаємо наших партнерів, закрийте небо над Україною! Нас вбивають!» - мер Маріуполя
Мер Маріуполя Вадим Бойченко звернувся до світової спільноти із закликом закрити небо над Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Впевнений, що настане час, коли всі ці окупанти сидітимуть на лаві підсудних у Гаазі. І цей військовий злочин буде покараний, а винуватці горітимуть у пеклі. Я в цьому не сумніваюсь. Але сьогодні я прошу допомоги світової спільноти – закрити небо над Україною. Наш характер не зламаний, ми стоятимемо до кінця. У нас є мотивовані солдати та офіцери, які захищають нашу Батьківщину. Але сьогодні нам потрібна підтримка. Україна – наша країна, і ми любимо її. Слава Україні!" - наголосив Бойченко.

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Теги: Росія, Україна, війна
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