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Українці, чий дім знищила війна, зможуть подати заявку на відшкодування через «Дію»

Українці, чий дім знищила війна, зможуть подати заявку на відшкодування через «Дію»
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що робить уряд, аби стабілізувати ситуацію в Україні та допомогти громадянам.

Про це він розповів у вечірньому зверненні 9 березня.

Так, за його словами, орієнтовно вже за тиждень у додатку «Дія» почнуть реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.

«Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в «Дії».

Ми вже створили «Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури». І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог», - сказав Шмигаль.

До того ж, війна застала українців зненацька, багато людей залишились без документів. Тому в «Дії» також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент.

Він буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. єДокумент автоматично буде доступний всім користувачам «Дії».

Окрім того, уряд створює резерв продовольства.

«Держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету. Це дозволить нам забезпечити країну достатньою кількістю продуктів харчування.

Продовжуємо розширювати перелік критичного імпорту. Підтримуємо роботу критичної інфраструктури. Робимо все, аби наша армія і тил були якнайкраще забезпечені», - сказав Денис Шмигаль.



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Теги: Дія, Денис Шмигаль
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