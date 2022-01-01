«Усе, що окупанти зробили з Маріуполем, – за межею звірства»: звернення Зеленського увечері 14-го дня війни. ВІДЕО

«Усе, що окупанти зробили з Маріуполем, – за межею звірства»: звернення Зеленського увечері 14-го дня війни. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський назвав дії РФ звірством та геноцидом українського народу.

Про це президент України заявив під час вечірнього звернення до народу увечері 9 березня.

"Сьогоднішній день визначає все, хто на чиєму боці. Російські бомби упали на лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Будівлі зруйновані. Станом на цей час є 17 поранених. Розбір завалів ще триває. Люди вчасно почали ховатися від п`ятисоткілограмових авіаційних бомб, які окупанти скидають на наші українські міста. Що це держава така, Російська Федерація, яка боїться лікарень? Яку загрозу їй несли вагітні жінки? Вони збиралися стріляти по Ростову?", - йдеться в його зверненні.

Також президент наголосив, що усе, що окупанти роблять із Маріуполем, – це вже за межею звірства.

"Європейці! Українці! Маріупольці! Сьогодні ми повинні бути єдиними в засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається все те зло, яке окупанти принесли на нашу землю. Авіаційні бомби - це доказ того, що відбувається геноцид українців. Європейці, ви маєте посилювати санкції так, щоб у росії не було жодної можливості продовжувати цей геноцид", - звернувся Володимир Зеленський до європейських країн.

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Теги: Росія, Україна, війна, Зеленський
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