ЗСУ ліквідували «елітну» десятку військового командування окупантів





Про це повідомили у



За попередніми підрахунками, армія окупантів на українській землі втратила:



генерал-майора Тушаєва Магомеда;

генерал-майора Герасимова Віталія;

генерал-майора Колесникова Андрія;

генерал-майора Суховецького Андрія;

полковника Захарова Андрія;

полковника Порохню Сергія;

полковника Ніколаєва Ігоря;

підполковника Агаркова Юрія;

підполковника Софронова Дмитра;

підполковника Єрмоліна Михайла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За 20 днів російського вторгнення українські військові ліквідували 10 представників вищого командування росіян.Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО у телеграм-каналі.За попередніми підрахунками, армія окупантів на українській землі втратила:генерал-майора Тушаєва Магомеда;генерал-майора Герасимова Віталія;генерал-майора Колесникова Андрія;генерал-майора Суховецького Андрія;полковника Захарова Андрія;полковника Порохню Сергія;полковника Ніколаєва Ігоря;підполковника Агаркова Юрія;підполковника Софронова Дмитра;підполковника Єрмоліна Михайла.

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