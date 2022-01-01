ЗСУ ліквідували «елітну» десятку військового командування окупантів
Сьогодні, 05:40
За 20 днів російського вторгнення українські військові ліквідували 10 представників вищого командування росіян.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО у телеграм-каналі.
За попередніми підрахунками, армія окупантів на українській землі втратила:
генерал-майора Тушаєва Магомеда;
генерал-майора Герасимова Віталія;
генерал-майора Колесникова Андрія;
генерал-майора Суховецького Андрія;
полковника Захарова Андрія;
полковника Порохню Сергія;
полковника Ніколаєва Ігоря;
підполковника Агаркова Юрія;
підполковника Софронова Дмитра;
підполковника Єрмоліна Михайла.
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Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО у телеграм-каналі.
За попередніми підрахунками, армія окупантів на українській землі втратила:
генерал-майора Тушаєва Магомеда;
генерал-майора Герасимова Віталія;
генерал-майора Колесникова Андрія;
генерал-майора Суховецького Андрія;
полковника Захарова Андрія;
полковника Порохню Сергія;
полковника Ніколаєва Ігоря;
підполковника Агаркова Юрія;
підполковника Софронова Дмитра;
підполковника Єрмоліна Михайла.
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