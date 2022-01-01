 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Генштабі ЗСУ повідомили втрати ворога станом на 16 березня

У Генштабі ЗСУ повідомили втрати ворога станом на 16 березня
У Генштабу ЗСУ підрахували бойові втрати російського окупанта станом на 16 березня.

Про це інформують у Фейсбук.

Отже, втрати серед особового складу склали близько 13800 осіб,
танків ‒ 430 од, бойових броньованих машин ‒ 1375 од, артилерійських систем – 190 од, РСЗВ - 70 од, засоби ППО - 43 од,
літаків – 84 од, гелікоптерів – 108 од, автомобільної техніки - 819 од, кораблі/катери 3 од, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11, спеціальна техніка - 10.

Наразі усі дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бойові втрати, Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Російські окупанти вперше скинули бомби на цивільні об‘єкти Запоріжжя
Сьогодні, 10:02
Японія спростила в'їзд в країну біженцям з України
Сьогодні, 09:36
У Харкові руйнують житлові квартали: від початку війни загинули 500 мирних мешканів
Сьогодні, 09:10
У Києві через обстріл стався обвал у 12-поверхівці. ФОТО
Сьогодні, 08:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські окупанти вперше скинули бомби на цивільні об‘єкти Запоріжжя
Сьогодні, 10:02
Японія спростила в'їзд в країну біженцям з України
Сьогодні, 09:36
У Генштабі ЗСУ повідомили втрати ворога станом на 16 березня
Сьогодні, 09:28
У Харкові руйнують житлові квартали: від початку війни загинули 500 мирних мешканів
Сьогодні, 09:10
У Києві через обстріл стався обвал у 12-поверхівці. ФОТО
Сьогодні, 08:50
Схожі новини
11-річний біженець з України, який самотужки добирався до кордону, нарешті знайшов свою маму 11-річний біженець з України, який самотужки добирався до кордону, нарешті знайшов свою маму
Сьогодні, 07:20
300 млрд доларів з російських грошей вже зарезервовані для України — радник Зеленського 300 млрд доларів з російських грошей вже зарезервовані для України — радник Зеленського
Сьогодні, 07:08
21 доба війни: яка ситуація в Україні станом на 6:00 16 березня 21 доба війни: яка ситуація в Україні станом на 6:00 16 березня
Сьогодні, 06:58
Окупанти почали обстріл Маріуполя ракетами з моря Окупанти почали обстріл Маріуполя ракетами з моря
Сьогодні, 06:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські окупанти вперше скинули бомби на цивільні об‘єкти Запоріжжя
Сьогодні, 10:02
 0
Японія спростила в'їзд в країну біженцям з України
Сьогодні, 09:36
 0
У Генштабі ЗСУ повідомили втрати ворога станом на 16 березня
Сьогодні, 09:28
 0
У Харкові руйнують житлові квартали: від початку війни загинули 500 мирних мешканів
Сьогодні, 09:10
 0
У Києві через обстріл стався обвал у 12-поверхівці. ФОТО
Сьогодні, 08:50
 0
Медіа
відео
1/8