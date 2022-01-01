У Генштабі ЗСУ повідомили втрати ворога станом на 16 березня





Про це інформують у



Отже, втрати серед особового складу склали близько 13800 осіб,

танків ‒ 430 од, бойових броньованих машин ‒ 1375 од, артилерійських систем – 190 од, РСЗВ - 70 од, засоби ППО - 43 од,

літаків – 84 од, гелікоптерів – 108 од, автомобільної техніки - 819 од, кораблі/катери 3 од, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11, спеціальна техніка - 10.



Наразі усі дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Генштабу ЗСУ підрахували бойові втрати російського окупанта станом на 16 березня.Про це інформують у Фейсбук Отже, втрати серед особового складу склали близько 13800 осіб,танків ‒ 430 од, бойових броньованих машин ‒ 1375 од, артилерійських систем – 190 од, РСЗВ - 70 од, засоби ППО - 43 од,літаків – 84 од, гелікоптерів – 108 од, автомобільної техніки - 819 од, кораблі/катери 3 од, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11, спеціальна техніка - 10.Наразі усі дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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