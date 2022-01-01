Солдати приїжджають мертвими: налякані російські окупанти розповідають про «пекло» в Україні
Сьогодні, 10:11
Російський окупант у телефонній розмові скаржився, що його відправлять на передову, але проїхати туди неможливо, бо обстрілюють цілі колони і російські солдати повертаються мертвими.
Про це інформують в СБУ.
“Х*ево, пи*да все. Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли, бл*дь, вчера. Только никому не говори”, - просить окупант із перехопленої СБУ розмови.
За його словами, вони мають 2 дні, щоб поїхати з українських земель, інакше їх будуть обстрілювати.
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Про це інформують в СБУ.
“Х*ево, пи*да все. Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли, бл*дь, вчера. Только никому не говори”, - просить окупант із перехопленої СБУ розмови.
За його словами, вони мають 2 дні, щоб поїхати з українських земель, інакше їх будуть обстрілювати.
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