З будинку волинянки викрали автозапчастини. ФОТО
Сьогодні, 11:15
На початку лютого цього року до поліції Луцька звернулася 35-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що з підвалу її будинку викрали автозапчастини та побутову хімію.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Сума завданих матеріальних збитків склала понад 20 тисяч гривень.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування оперативники встановили, що до вчинення крадіжки причетний 40-річний лучанин.
Учора, 15 березня, співробітники Луцького районного управління поліції провели за місцем проживання зловмисника санкціонований обшук, у результаті якого вилучили викрадені автомобільні колеса та автомобіль Volkswagen, на якому правопорушник перевозив крадене майно.
Нині вирішується питання про повідомлення зловмисникові підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України та накладення арешту на вилучене майно.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Сума завданих матеріальних збитків склала понад 20 тисяч гривень.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування оперативники встановили, що до вчинення крадіжки причетний 40-річний лучанин.
Учора, 15 березня, співробітники Луцького районного управління поліції провели за місцем проживання зловмисника санкціонований обшук, у результаті якого вилучили викрадені автомобільні колеса та автомобіль Volkswagen, на якому правопорушник перевозив крадене майно.
Нині вирішується питання про повідомлення зловмисникові підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України та накладення арешту на вилучене майно.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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