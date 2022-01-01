З будинку волинянки викрали автозапчастини. ФОТО

На початку лютого цього року до поліції Луцька звернулася 35-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що з підвалу її будинку викрали автозапчастини та побутову хімію.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Сума завданих матеріальних збитків склала понад 20 тисяч гривень.За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.У рамках досудового розслідування оперативники встановили, що до вчинення крадіжки причетний 40-річний лучанин.Учора, 15 березня, співробітники Луцького районного управління поліції провели за місцем проживання зловмисника санкціонований обшук, у результаті якого вилучили викрадені автомобільні колеса та автомобіль Volkswagen, на якому правопорушник перевозив крадене майно.Нині вирішується питання про повідомлення зловмисникові підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України та накладення арешту на вилучене майно.Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Слідство триває.