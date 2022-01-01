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З будинку волинянки викрали автозапчастини. ФОТО

З будинку волинянки викрали автозапчастини. ФОТО
На початку лютого цього року до поліції Луцька звернулася 35-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що з підвалу її будинку викрали автозапчастини та побутову хімію.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Сума завданих матеріальних збитків склала понад 20 тисяч гривень.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування оперативники встановили, що до вчинення крадіжки причетний 40-річний лучанин.

Учора, 15 березня, співробітники Луцького районного управління поліції провели за місцем проживання зловмисника санкціонований обшук, у результаті якого вилучили викрадені автомобільні колеса та автомобіль Volkswagen, на якому правопорушник перевозив крадене майно.
З будинку волинянки викрали автозапчастини. ФОТО

Нині вирішується питання про повідомлення зловмисникові підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України та накладення арешту на вилучене майно.

Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Слідство триває.
З будинку волинянки викрали автозапчастини. ФОТО
З будинку волинянки викрали автозапчастини. ФОТО

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Теги: крадіжка, Луцьк, автозапчастини
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