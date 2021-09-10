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На Рівненщині прощаються із загиблими внаслідок авіаудару: серед них – волинянин. ФОТО

На Рівненщині прощаються із загиблими внаслідок авіаудару: серед них – волинянин. ФОТО
Сьогодні, 16 березня, на Рівненщині прощаються із загиблими від авіаударів на телевежі в Антополі.

Про це інформує начальник Рівненської військової обласної адміністрації Віталій Коваль.

Ворог забрав 21 життя, серед них є і волинянин, житель села Сенкевичівка Луцького району.

Також загинули 17 жителів Рівненського району (Великий Олексин, Городок, Шпанів, Клевань, Караєвичі, Франівка, Гоща, Обарів, Горбаків, Андрусіїв, Костопіль, Горбаків, Симонів, Бугрин...) та троє рівнян.
На Рівненщині прощаються із загиблими внаслідок авіаудару: серед них – волинянин. ФОТО

Нагадаємо, окупанти завдали авіаудару на Рівненщині. Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок ракетного обстрілу на Рівненщині загинули 9 людей, ще 9 – поранені.

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Теги: Рівненщина, авіаудар, волинянин, загиблі, прощання
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