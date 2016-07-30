Внаслідок ракетного обстрілу на Рівненщині загинули 9 людей, ще 9 – поранені
Сьогодні, 18:30
Сьогодні вранці, 14 березня, дві ракети окупантів влучили у телевежу біля Рівного. Станом на 18:00 повідомили про 9 загиблих та 9 поранених.
Про це начальник Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль розповів на брифінгу.
Працівники ДСНС продовжують розбирати завали у селі Антопіль. Раніше Коваль повідомляв про те, що з-під завалів евакуювали декілька людей, вони живі.
Нагадаємо, окупанти завдали авіаудару на Рівненщині у селищі Антопіль. Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу. Через обстріл телевежі на Рівненщині не працює радіо та телебачення.
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Про це начальник Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль розповів на брифінгу.
Працівники ДСНС продовжують розбирати завали у селі Антопіль. Раніше Коваль повідомляв про те, що з-під завалів евакуювали декілька людей, вони живі.
Нагадаємо, окупанти завдали авіаудару на Рівненщині у селищі Антопіль. Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу. Через обстріл телевежі на Рівненщині не працює радіо та телебачення.
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