У яких умовах мають проживати переселенці: вимоги МОЗ

В умовах бойових дій та постійних атак військ РФ на цивільну інфраструктуру в Україні постійно зростає кількість вимушених переселенців.У Міністерстві охорони здоров’я розробили мінімальні вимоги до місць для перебування людей, які тимчасово переїхали в інші регіони.Щоб організувати приміщення, необхідно дотримуватись наступних вимог, основною з яких є доступ до води:- душових має бути не менше ніж 1 на 50 осіб;- умивальників – з одним краном на 5-7 осіб;- доступ до питної води з розрахунком щоденно 20 літрів на 1 людину;- вода для санітарно-гігієнічних потреб – 50 літрів на людину щодня.Спальні місця мають бути на відстані не менше 1 метра, а відстань від зовнішньої стіни – не менше 0,8 метра.Також для переселенців має бути доступна перша медична допомога та необхідні ліки. Людей, які прибувають, необхідно забезпечити первинним оглядом.За потреби рекомендується організувати чергування медичного працівника. Якщо в одному приміщенні перебуває понад 100 людей, присутність медика є обов’язковою.Для тих, у кого є симптоми інфекційних захворювань, потрібно виділити окреме приміщення і обов’язково надати медичну допомогу.Якщо ж окремої кімнати немає, потрібно відділити частину приміщення, наприклад, ширмою, із мінімальною відстанню від інших людей в 1,5 – 2 метри.У приміщенні необхідно проводити регулярне провітрювання не менше 3 разів на добу, та вологе прибирання мінімум раз на добу.Дезінфекцію поверхонь, яких часто торкаються, слід робити 2 рази на день. Вологе прибирання із мийними засобами необхідно проводити щонайменше раз на тиждень.