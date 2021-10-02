У Мінцифри просять українців не перевантажувати мобільні мережі





Про це йдеться у їхньому



У Мінцифри підкреслили, що щодня наша армія дає відсіч окупантам, а оператори та провайдери забезпечують українців мобільним зв'язком та інтернетом. Втім, зв'язок не завжди працює стабільно.



"Закликаємо українців зменшити навантаження на мобільні мережі", – просять у Мінцифри.



Як це зробити:



- за можливості під'єднуйтеся до домашньої Wi-Fi мережі або користуйтеся фіксованим інтернетом;

- вимикайте функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах (це можна зробити у налаштуваннях телефона й месенджера);

- зменште час відеоконференцій;

- дивіться відео у меншій якості та не завантажуйте великі файли – фільми, ігри тощо.



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