У Мінцифри просять українців не перевантажувати мобільні мережі
Сьогодні, 17:00
Щоб уникнути перевантаження мережі, Міністерство цифрової трансформації України підготувало прості правила.
Про це йдеться у їхньому телеграм-каналі.
У Мінцифри підкреслили, що щодня наша армія дає відсіч окупантам, а оператори та провайдери забезпечують українців мобільним зв'язком та інтернетом. Втім, зв'язок не завжди працює стабільно.
"Закликаємо українців зменшити навантаження на мобільні мережі", – просять у Мінцифри.
Як це зробити:
- за можливості під'єднуйтеся до домашньої Wi-Fi мережі або користуйтеся фіксованим інтернетом;
- вимикайте функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах (це можна зробити у налаштуваннях телефона й месенджера);
- зменште час відеоконференцій;
- дивіться відео у меншій якості та не завантажуйте великі файли – фільми, ігри тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у їхньому телеграм-каналі.
У Мінцифри підкреслили, що щодня наша армія дає відсіч окупантам, а оператори та провайдери забезпечують українців мобільним зв'язком та інтернетом. Втім, зв'язок не завжди працює стабільно.
"Закликаємо українців зменшити навантаження на мобільні мережі", – просять у Мінцифри.
Як це зробити:
- за можливості під'єднуйтеся до домашньої Wi-Fi мережі або користуйтеся фіксованим інтернетом;
- вимикайте функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах (це можна зробити у налаштуваннях телефона й месенджера);
- зменште час відеоконференцій;
- дивіться відео у меншій якості та не завантажуйте великі файли – фільми, ігри тощо.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцькрада в знак подяки підняла прапори Польщі та Литви
Сьогодні, 18:16
У яких умовах мають проживати переселенці: вимоги МОЗ
Сьогодні, 17:20
У Мінцифри просять українців не перевантажувати мобільні мережі
Сьогодні, 17:00
Українська та російська делегації взяли паузу у перемовинах
Сьогодні, 16:30
Медіа