У Мінцифри просять українців не перевантажувати мобільні мережі

У Мінцифри просять українців не перевантажувати мобільні мережі
Щоб уникнути перевантаження мережі, Міністерство цифрової трансформації України підготувало прості правила.

Про це йдеться у їхньому телеграм-каналі.

У Мінцифри підкреслили, що щодня наша армія дає відсіч окупантам, а оператори та провайдери забезпечують українців мобільним зв'язком та інтернетом. Втім, зв'язок не завжди працює стабільно.

"Закликаємо українців зменшити навантаження на мобільні мережі", – просять у Мінцифри.

Як це зробити:

- за можливості під'єднуйтеся до домашньої Wi-Fi мережі або користуйтеся фіксованим інтернетом;
- вимикайте функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах (це можна зробити у налаштуваннях телефона й месенджера);
- зменште час відеоконференцій;
- дивіться відео у меншій якості та не завантажуйте великі файли – фільми, ігри тощо.

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Теги: Мінцифри, мережа, перевантаження
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