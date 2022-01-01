Українська та російська делегації взяли паузу у перемовинах
Сьогодні, 16:30
Українська та російська делегації призупинили перемовини до 15 березня.
Про це повідомив радник глави ОПУ Михайло Подоляк у Twitter.
"У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають…", - написав він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що у РФ вже дали вірний дипломатичний сигнал про те, що може бути діалог. За його словами, з боку РФ вже почалися якісь розмови, а не ультиматуми.
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Про це повідомив радник глави ОПУ Михайло Подоляк у Twitter.
"У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають…", - написав він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що у РФ вже дали вірний дипломатичний сигнал про те, що може бути діалог. За його словами, з боку РФ вже почалися якісь розмови, а не ультиматуми.
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