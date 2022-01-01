У народної депутатки Ірини Констанкевич народилася внучка

У народної депутатки Ірини Констанкевич народилася внучка
У сина народної депутатки з Волині Ірини Констанкевич Ореста народилася донечка.

Про це депутатка написала на своїй сторінці у Фейсбук.

У сім'ї Ореста та Тетяни Сорокопуд під час російського вторгнення в Україну народилася донечка, а нардепка Ірина Констанкевич вперше стала бабусею. Дівчинку назвали Стефанія.

"Наша родина щаслива - у нас тепер є малеча, Стефанія Орестівна Сорокопуд. І ми всі за перемогу в Україні!" - написала Ірина Констанкевич.

Родину вітають із цією прекрасною подією та бажають мирного неба і здоров'я малечі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: народилася внучка, дівчинка, Ірина Констанкевич
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українська та російська делегації взяли паузу у перемовинах
Сьогодні, 16:30
Російські окупанти підірвали частину боєприпасів на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 16:15
У народної депутатки Ірини Констанкевич народилася внучка
Сьогодні, 16:00
Pfizer передасть Україні весь прибуток з продажу ліків у Росії
Сьогодні, 15:45
Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО
Сьогодні, 15:34
Схожі новини
В гуртожитку луцького ліцею охрестили дівчинку з Київщини. ВІДЕО В гуртожитку луцького ліцею охрестили дівчинку з Київщини. ВІДЕО
10 березень, 04:16
У Володимирі під час повітряної тривоги народилася дівчинка У Володимирі під час повітряної тривоги народилася дівчинка
01 березень, 10:13
У Луцьку відбудеться захід, де збиратимуть гроші для дівчинки з СМА У Луцьку відбудеться захід, де збиратимуть гроші для дівчинки з СМА
12 лютий, 16:15
9-річна волинянка продає свої картини, щоб допомогти онкохворій тітці 9-річна волинянка продає свої картини, щоб допомогти онкохворій тітці
11 лютий, 16:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині спіймали «закладчиків»: наркотиків вилучили на 250 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 16:45
 0
Українська та російська делегації взяли паузу у перемовинах
Сьогодні, 16:30
 0
Російські окупанти підірвали частину боєприпасів на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 16:15
 0
У народної депутатки Ірини Констанкевич народилася внучка
Сьогодні, 16:00
 0
Pfizer передасть Україні весь прибуток з продажу ліків у Росії
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8