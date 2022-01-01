У народної депутатки Ірини Констанкевич народилася внучка

Ірини Констанкевич Ореста народилася донечка.



Про це депутатка написала на своїй



У сім'ї Ореста та Тетяни Сорокопуд під час російського вторгнення в Україну народилася донечка, а нардепка Ірина Констанкевич вперше стала бабусею. Дівчинку назвали Стефанія.



"Наша родина щаслива - у нас тепер є малеча, Стефанія Орестівна Сорокопуд. І ми всі за перемогу в Україні!" - написала Ірина Констанкевич.



Родину вітають із цією прекрасною подією та бажають мирного неба і здоров'я малечі.



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