У народної депутатки Ірини Констанкевич народилася внучка
Сьогодні, 16:00
У сина народної депутатки з Волині Ірини Констанкевич Ореста народилася донечка.
Про це депутатка написала на своїй сторінці у Фейсбук.
У сім'ї Ореста та Тетяни Сорокопуд під час російського вторгнення в Україну народилася донечка, а нардепка Ірина Констанкевич вперше стала бабусею. Дівчинку назвали Стефанія.
"Наша родина щаслива - у нас тепер є малеча, Стефанія Орестівна Сорокопуд. І ми всі за перемогу в Україні!" - написала Ірина Констанкевич.
Родину вітають із цією прекрасною подією та бажають мирного неба і здоров'я малечі.
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Про це депутатка написала на своїй сторінці у Фейсбук.
У сім'ї Ореста та Тетяни Сорокопуд під час російського вторгнення в Україну народилася донечка, а нардепка Ірина Констанкевич вперше стала бабусею. Дівчинку назвали Стефанія.
"Наша родина щаслива - у нас тепер є малеча, Стефанія Орестівна Сорокопуд. І ми всі за перемогу в Україні!" - написала Ірина Констанкевич.
Родину вітають із цією прекрасною подією та бажають мирного неба і здоров'я малечі.
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