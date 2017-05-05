Pfizer передасть Україні весь прибуток з продажу ліків у Росії





Про це інформує



Вона вирішила призупинити заплановані інвестиції в Росії. До слова, раніше не збиралася цього робити.



Фармацевтична компанія Pfizer заявила, що виступає проти російської війни в Україні та жорстокої ситуації, яку вона створила. Втім, попри всі обмеження та проблеми з логістикою вони не можуть зупинити постачання ліків до країни-агресорки, адже це є "порушенням їхнього основного принципу пріоритету пацієнтів".



Однак Pfizer вирішила призупинити заплановані інвестиції в Росії.



"Хоча Pfizer не володіє і не керує жодними виробничими ділянками в Росії, ми припинимо всі заплановані інвестиції з місцевими постачальниками, спрямовані на створення виробничих потужностей у країні", – зауважили в компанії.



Також додали, що збереження поставок не означає, що бізнес вестимуть у звичайному режимі. До того ж весь прибуток буде передано на пряму гуманітарну підтримку Україні, на додаток до інших пожертвувань від Pfizer.



Крім того, Pfizer більше не буде розпочинати нові клінічні випробування в Росії, і припинить залучати нових пацієнтів у свої поточні клінічні випробування в країні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кожного дня список іноземних компаній, які покидають Росію, зростає. Більшість з них, або відкрито підтримують Україну, або не хочуть співпрацювати з конфліктною державою. Так, сьогодні до переліку приєдналася фармацевтична компанія Pfizer.Про це інформує 24 канал з посиланням на пресслужбу компанії.Вона вирішила призупинити заплановані інвестиції в Росії. До слова, раніше не збиралася цього робити.Фармацевтична компанія Pfizer заявила, що виступає проти російської війни в Україні та жорстокої ситуації, яку вона створила. Втім, попри всі обмеження та проблеми з логістикою вони не можуть зупинити постачання ліків до країни-агресорки, адже це є "порушенням їхнього основного принципу пріоритету пацієнтів".Однак Pfizer вирішила призупинити заплановані інвестиції в Росії."Хоча Pfizer не володіє і не керує жодними виробничими ділянками в Росії, ми припинимо всі заплановані інвестиції з місцевими постачальниками, спрямовані на створення виробничих потужностей у країні", – зауважили в компанії.Також додали, що збереження поставок не означає, що бізнес вестимуть у звичайному режимі. До того ж весь прибуток буде передано на пряму гуманітарну підтримку Україні, на додаток до інших пожертвувань від Pfizer.Крім того, Pfizer більше не буде розпочинати нові клінічні випробування в Росії, і припинить залучати нових пацієнтів у свої поточні клінічні випробування в країні.

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