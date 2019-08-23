Російські окупанти підірвали частину боєприпасів на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 16:15
Російські військові підірвали частину боєприпасів на майданчику захопленої Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.
"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи", - заявили в Енергоатомі.
Зазначається, що під час вибухів персонал залишав робочі місця.
"Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема МАГАТЕ?" - додали у компанії.
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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.
"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи", - заявили в Енергоатомі.
Зазначається, що під час вибухів персонал залишав робочі місця.
"Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема МАГАТЕ?" - додали у компанії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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