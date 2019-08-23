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Російські окупанти підірвали частину боєприпасів на Запорізькій АЕС

Російські окупанти підірвали частину боєприпасів на Запорізькій АЕС
Російські військові підірвали частину боєприпасів на майданчику захопленої Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.

"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи", - заявили в Енергоатомі.

Зазначається, що під час вибухів персонал залишав робочі місця.

"Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема МАГАТЕ?" - додали у компанії.

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Теги: боєприпаси, АЕС, Запоріжжя, підірвали, Росія
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