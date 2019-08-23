Російські окупанти підірвали частину боєприпасів на Запорізькій АЕС





Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у



"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи", - заявили в Енергоатомі.



Зазначається, що під час вибухів персонал залишав робочі місця.



"Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема МАГАТЕ?" - додали у компанії.

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