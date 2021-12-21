На Волині спіймали «закладчиків»: наркотиків вилучили на 250 тисяч гривень. ФОТО

На Волині спіймали «закладчиків»: наркотиків вилучили на 250 тисяч гривень. ФОТО
Незважаючи на війну, на Волині двоє ковельчан збували психотропні речовини шляхом закладок.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

28-річного зловмисника поліцейські затримали вчора, 13 березня, у Ковелі. Під час огляду його автомобіля було виявлено заборонені речовини PVP та встановлено, що чоловік причетний до торгівлі психотропами.

Відразу ж правоохоронці з’ясували, що працював правопорушник із спільником – 30-річним місцевим мешканцем, який вже мав проблеми із законом. У помешканні фігуранта поліцейські виявили та вилучили близько 250 г психотропів. Їх направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
На Волині спіймали «закладчиків»: наркотиків вилучили на 250 тисяч гривень. ФОТО

За цінами чорного ринку вартість вилученого становить понад 250 тисяч гривень.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання про оголошення підозри зловмисникам та обрання їм запобіжного заходу. Відповідно до санкції інкримінованої статті їм загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: Ковель, закладки, наркотики, поліція
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