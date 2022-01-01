За час російського вторгнення СБУ на Волині відкрила 12 справ щодо зрадників України
Сьогодні, 15:24
З початку російської агресії сліді СБУ у Волинській області розпочали 12 кримінальних проваджень щодо осіб, які діяли на шкоду інтересам України.
Про це повідомляють на сторінці управління у Фейсбук.
П’ятьом особам уже повідомили про підозру у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України.
Зокрема, контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі «сплячого резерву» ФСБ, який намагався вступити у ряди місцевої Тероборони. Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили диверсій серед захисників.
Також волинські контррозвідники викрили зрадника, який передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому. Завдяки його «допомозі» аеропорт був обстріляний із ракет, що призвело до
Тепер усі ці зрадники та агенти затримані і дають свідчення СБУ. Тож замість «руZZкого міра» на них чекає українська в’язниця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці управління у Фейсбук.
П’ятьом особам уже повідомили про підозру у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України.
Зокрема, контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі «сплячого резерву» ФСБ, який намагався вступити у ряди місцевої Тероборони. Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили диверсій серед захисників.
Також волинські контррозвідники викрили зрадника, який передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому. Завдяки його «допомозі» аеропорт був обстріляний із ракет, що призвело до
Тепер усі ці зрадники та агенти затримані і дають свідчення СБУ. Тож замість «руZZкого міра» на них чекає українська в’язниця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Українська та російська делегації взяли паузу у перемовинах
Сьогодні, 16:30
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За час російського вторгнення СБУ на Волині відкрила 12 справ щодо зрадників України
Сьогодні, 15:24
Кадирівці планували захопити дитячий будинок – МВС
Сьогодні, 15:14
Медіа