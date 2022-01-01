 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

За час російського вторгнення СБУ на Волині відкрила 12 справ щодо зрадників України

За час російського вторгнення СБУ на Волині відкрила 12 справ щодо зрадників України
З початку російської агресії сліді СБУ у Волинській області розпочали 12 кримінальних проваджень щодо осіб, які діяли на шкоду інтересам України.

Про це повідомляють на сторінці управління у Фейсбук.

П’ятьом особам уже повідомили про підозру у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України.

Зокрема, контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі «сплячого резерву» ФСБ, який намагався вступити у ряди місцевої Тероборони. Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили диверсій серед захисників.

Також волинські контррозвідники викрили зрадника, який передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому. Завдяки його «допомозі» аеропорт був обстріляний із ракет, що призвело до

Тепер усі ці зрадники та агенти затримані і дають свідчення СБУ. Тож замість «руZZкого міра» на них чекає українська в’язниця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, кримінальні провадження, зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Українська та російська делегації взяли паузу у перемовинах
Сьогодні, 16:30
Російські окупанти підірвали частину боєприпасів на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 16:15
Pfizer передасть Україні весь прибуток з продажу ліків у Росії
Сьогодні, 15:45
Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО
Сьогодні, 15:34
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Pfizer передасть Україні весь прибуток з продажу ліків у Росії
Сьогодні, 15:45
Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО
Сьогодні, 15:34
За час російського вторгнення СБУ на Волині відкрила 12 справ щодо зрадників України
Сьогодні, 15:24
Кадирівці планували захопити дитячий будинок – МВС
Сьогодні, 15:14
Біля українського кордону білоруська армія проводить повітряну розвідку
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
«Карма в дії»: зрадники, які перейшли на бік РФ у 2014 році, загинули під Миколаєвом «Карма в дії»: зрадники, які перейшли на бік РФ у 2014 році, загинули під Миколаєвом
06 березень, 12:00
ФЕЙК: інформація про «страшні списки» білоруських диверсантів – неправдива ФЕЙК: інформація про «страшні списки» білоруських диверсантів – неправдива
03 березень, 17:52
На Волині жіночий монастир готовий прийняти біженців На Волині жіночий монастир готовий прийняти біженців
01 березень, 15:57
Роботу із прихильниками «русского міра» на Волині посилили, – СБУ Роботу із прихильниками «русского міра» на Волині посилили, – СБУ
23 лютий, 14:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині спіймали «закладчиків»: наркотиків вилучили на 250 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 16:45
 0
Українська та російська делегації взяли паузу у перемовинах
Сьогодні, 16:30
 0
Російські окупанти підірвали частину боєприпасів на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 16:15
 0
У народної депутатки Ірини Констанкевич народилася внучка
Сьогодні, 16:00
 0
Pfizer передасть Україні весь прибуток з продажу ліків у Росії
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8