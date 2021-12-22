 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО

Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО
Від литовського міста Каунас Луцька ТГ отримала в дарунок 6 автобусів, повністю завантажених продуктами харчування, дитячим харчуванням, засобами гігієни та іншою гуманітарною допомогою.

Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.

Він зазначив, що автобуси будуть використані для обслуговування автобусних маршрутів громади, а вся гуманітарна допомога буде передана для потреб військових, біженців та у міста, які знаходяться в стані гуманітарної катасрофи.

"Щиро дякую Литовській Республіці, місту Каунас та особисто міському голові міста Каунас Вісвальдасу Матійошайтісу та начальнику відділу зовнішніх відносин адміністрації міста Каунас Раймундасу Смітасу. Місто Каунас та наші литовські друзі можуть розраховувати і на нашу підтримку та допомогу в разі потреби!" - написав Поліщук.
Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО
Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО
Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО
Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО
Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО
Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Литва, Луцьк, автобуси, гуманітарна допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Українська та російська делегації взяли паузу у перемовинах
Сьогодні, 16:30
Російські окупанти підірвали частину боєприпасів на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 16:15
Pfizer передасть Україні весь прибуток з продажу ліків у Росії
Сьогодні, 15:45
За час російського вторгнення СБУ на Волині відкрила 12 справ щодо зрадників України
Сьогодні, 15:24
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У народної депутатки Ірини Констанкевич народилася внучка
Сьогодні, 16:00
Pfizer передасть Україні весь прибуток з продажу ліків у Росії
Сьогодні, 15:45
Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО
Сьогодні, 15:34
За час російського вторгнення СБУ на Волині відкрила 12 справ щодо зрадників України
Сьогодні, 15:24
Кадирівці планували захопити дитячий будинок – МВС
Сьогодні, 15:14
Схожі новини
Коли Луцьк отримає 17 нових тролейбусів Коли Луцьк отримає 17 нових тролейбусів
22 грудень, 2021, 13:23
Комфортабельні автобуси MAN виїхали на ще один маршрут у Луцьку. ФОТО Комфортабельні автобуси MAN виїхали на ще один маршрут у Луцьку. ФОТО
05 листопад, 2021, 12:06
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
21 жовтень, 2021, 10:58
Луцьком тимчасово не їздитимуть автобуси MAN Луцьком тимчасово не їздитимуть автобуси MAN
01 жовтень, 2021, 12:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині спіймали «закладчиків»: наркотиків вилучили на 250 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 16:45
 0
Українська та російська делегації взяли паузу у перемовинах
Сьогодні, 16:30
 0
Російські окупанти підірвали частину боєприпасів на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 16:15
 0
У народної депутатки Ірини Констанкевич народилася внучка
Сьогодні, 16:00
 0
Pfizer передасть Україні весь прибуток з продажу ліків у Росії
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8