Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО





Про це Ігор Поліщук.



Він зазначив, що автобуси будуть використані для обслуговування автобусних маршрутів громади, а вся гуманітарна допомога буде передана для потреб військових, біженців та у міста, які знаходяться в стані гуманітарної катасрофи.



"Щиро дякую Литовській Республіці, місту Каунас та особисто міському голові міста Каунас Вісвальдасу Матійошайтісу та начальнику відділу зовнішніх відносин адміністрації міста Каунас Раймундасу Смітасу. Місто Каунас та наші литовські друзі можуть розраховувати і на нашу підтримку та допомогу в разі потреби!" - написав Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від литовського міста Каунас Луцька ТГ отримала в дарунок 6 автобусів, повністю завантажених продуктами харчування, дитячим харчуванням, засобами гігієни та іншою гуманітарною допомогою.Про це повідомив мер містаВін зазначив, що автобуси будуть використані для обслуговування автобусних маршрутів громади, а вся гуманітарна допомога буде передана для потреб військових, біженців та у міста, які знаходяться в стані гуманітарної катасрофи."Щиро дякую Литовській Республіці, місту Каунас та особисто міському голові міста Каунас Вісвальдасу Матійошайтісу та начальнику відділу зовнішніх відносин адміністрації міста Каунас Раймундасу Смітасу. Місто Каунас та наші литовські друзі можуть розраховувати і на нашу підтримку та допомогу в разі потреби!" - написав Поліщук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію