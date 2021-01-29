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Кадирівці планували захопити дитячий будинок – МВС

Кадирівці планували захопити дитячий будинок – МВС
Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, є підозра, що бойовики Рамзана Кадирова планували захопити дитячий будинок. На відео, яке опублікував лідер Чечні, він ніби-то, в Україні.

Про це він сказав під час брифінгу в Медіа Центрі Україна, повідомляють на його сторінці у фейсбуці.

«Я не маю повноважень коментувати, чи перебуває Кадиров на території України, однак МВС проаналізувало відео, яке виклав в мережу лідер чеченських бойовиків, і прийшло до висновку, що кадирівці планували захопити мешканців дитячого будинку у заручники, а потім шантажувати Україну і весь світ.

Саме в одному з дитячих будинків Київської області вони і знімали своє відео. На щастя, дітей раніше евакуювали», - сказав Вадим Денисенко.

Він зазначив, що мета відео Кадирова – показати, що він воює разом зі своїми бойовиками, щоб відбілити репутацію його підрозділів, яких використовують лише як загороджувальні загони.

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Теги: Рамзан Кадиров, дитячий будинок
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