Кадирівці планували захопити дитячий будинок – МВС
Сьогодні, 15:14
Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, є підозра, що бойовики Рамзана Кадирова планували захопити дитячий будинок. На відео, яке опублікував лідер Чечні, він ніби-то, в Україні.
Про це він сказав під час брифінгу в Медіа Центрі Україна, повідомляють на його сторінці у фейсбуці.
«Я не маю повноважень коментувати, чи перебуває Кадиров на території України, однак МВС проаналізувало відео, яке виклав в мережу лідер чеченських бойовиків, і прийшло до висновку, що кадирівці планували захопити мешканців дитячого будинку у заручники, а потім шантажувати Україну і весь світ.
Саме в одному з дитячих будинків Київської області вони і знімали своє відео. На щастя, дітей раніше евакуювали», - сказав Вадим Денисенко.
Він зазначив, що мета відео Кадирова – показати, що він воює разом зі своїми бойовиками, щоб відбілити репутацію його підрозділів, яких використовують лише як загороджувальні загони.
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Про це він сказав під час брифінгу в Медіа Центрі Україна, повідомляють на його сторінці у фейсбуці.
«Я не маю повноважень коментувати, чи перебуває Кадиров на території України, однак МВС проаналізувало відео, яке виклав в мережу лідер чеченських бойовиків, і прийшло до висновку, що кадирівці планували захопити мешканців дитячого будинку у заручники, а потім шантажувати Україну і весь світ.
Саме в одному з дитячих будинків Київської області вони і знімали своє відео. На щастя, дітей раніше евакуювали», - сказав Вадим Денисенко.
Він зазначив, що мета відео Кадирова – показати, що він воює разом зі своїми бойовиками, щоб відбілити репутацію його підрозділів, яких використовують лише як загороджувальні загони.
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