Ілон Маск викликав Путіна на двобій за Україну
Сьогодні, 14:33
Глава SpaceX Ілон Маск кинув виклик російському президенту Володимиру Путіну битися один на один за Україну.
"Я кидаю виклик Володимиру Путіну. В єдиноборстві. Ставка - Україна", - написав Маск у Twitter.
У коментарях мільярдер уточнив у Кремля, тегнувши його в Twitter, чи згодні вони на поєдинок: "Ви згодні на цей бій? @KremlinRussia_E".
Раніше засновник компаній SpaceX і Tesla та винахідник Ілон Маск висловив підтримку Україні, яка воює проти РФ. "Україно, тримайся", - написав він у соцмережі. У наступному твіті Маск висловив співчуття "великим людям Росії, які цього (мається на увазі війна Росії проти України – ред.) не бажають".
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"Я кидаю виклик Володимиру Путіну. В єдиноборстві. Ставка - Україна", - написав Маск у Twitter.
У коментарях мільярдер уточнив у Кремля, тегнувши його в Twitter, чи згодні вони на поєдинок: "Ви згодні на цей бій? @KremlinRussia_E".
Раніше засновник компаній SpaceX і Tesla та винахідник Ілон Маск висловив підтримку Україні, яка воює проти РФ. "Україно, тримайся", - написав він у соцмережі. У наступному твіті Маск висловив співчуття "великим людям Росії, які цього (мається на увазі війна Росії проти України – ред.) не бажають".
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