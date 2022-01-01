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Ілон Маск викликав Путіна на двобій за Україну

Ілон Маск викликав Путіна на двобій за Україну
Глава SpaceX Ілон Маск кинув виклик російському президенту Володимиру Путіну битися один на один за Україну.

"Я кидаю виклик Володимиру Путіну. В єдиноборстві. Ставка - Україна", - написав Маск у Twitter.

У коментарях мільярдер уточнив у Кремля, тегнувши його в Twitter, чи згодні вони на поєдинок: "Ви згодні на цей бій? @KremlinRussia_E".

Ілон Маск викликав Путіна на двобій за Україну


Раніше засновник компаній SpaceX і Tesla та винахідник Ілон Маск висловив підтримку Україні, яка воює проти РФ. "Україно, тримайся", - написав він у соцмережі. У наступному твіті Маск висловив співчуття "великим людям Росії, які цього (мається на увазі війна Росії проти України – ред.) не бажають".

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Теги: Ілон Макс, Путін
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