10 поранених через обстріл Яворівського полігону – у важкому стані
Сьогодні, 14:15
10 поранених унаслідок авіаудару по Яворівському полігону,що на Львівщині, перебувають у важкому стані.
Про це заявив сьогодні на брифінгу голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Станом на сьогоднішній ранок десять людей перебувають у важкому стані", - сказав він.
Відповідаючи на запитання журналістів, Козицький наголосив, що внаслідок бомбардування не постраждав жоден іноземний громадянин.
Нагадаємо, вранці 13 березня російські збройні сили завдали ракетного удару по Яворівському полігону у Львівській області. За інформацією обласної військової адміністрації, випустили понад 30 ракет, загинули 35 людей і 134 дістали поранень різного ступеня тяжкості та госпіталізовані.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених частиною 3 статті 100 та частиною 2 статті 437 КК України (зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України і планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни).
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Про це заявив сьогодні на брифінгу голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Станом на сьогоднішній ранок десять людей перебувають у важкому стані", - сказав він.
Відповідаючи на запитання журналістів, Козицький наголосив, що внаслідок бомбардування не постраждав жоден іноземний громадянин.
Нагадаємо, вранці 13 березня російські збройні сили завдали ракетного удару по Яворівському полігону у Львівській області. За інформацією обласної військової адміністрації, випустили понад 30 ракет, загинули 35 людей і 134 дістали поранень різного ступеня тяжкості та госпіталізовані.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених частиною 3 статті 100 та частиною 2 статті 437 КК України (зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України і планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни).
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