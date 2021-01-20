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10 поранених через обстріл Яворівського полігону – у важкому стані

10 поранених через обстріл Яворівського полігону – у важкому стані
10 поранених унаслідок авіаудару по Яворівському полігону,що на Львівщині, перебувають у важкому стані.

Про це заявив сьогодні на брифінгу голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Станом на сьогоднішній ранок десять людей перебувають у важкому стані", - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, Козицький наголосив, що внаслідок бомбардування не постраждав жоден іноземний громадянин.

Нагадаємо, вранці 13 березня російські збройні сили завдали ракетного удару по Яворівському полігону у Львівській області. За інформацією обласної військової адміністрації, випустили понад 30 ракет, загинули 35 людей і 134 дістали поранень різного ступеня тяжкості та госпіталізовані.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених частиною 3 статті 100 та частиною 2 статті 437 КК України (зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України і планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни).


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Теги: Яворів, полігон, Львівщина, обстріл
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