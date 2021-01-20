10 поранених через обстріл Яворівського полігону – у важкому стані

10 поранених унаслідок авіаудару по Яворівському полігону,що на Львівщині, перебувають у важкому стані.Про це заявив сьогодні на брифінгу голова Львівської обласної військової адміністрації"Станом на сьогоднішній ранок десять людей перебувають у важкому стані", - сказав він.Відповідаючи на запитання журналістів, Козицький наголосив, що внаслідок бомбардування не постраждав жоден іноземний громадянин.Нагадаємо, вранці 13 березня російські збройні сили завдали ракетного удару по Яворівському полігону у Львівській області. За інформацією обласної військової адміністрації, випустили понад 30 ракет,За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених частиною 3 статті 100 та частиною 2 статті 437 КК України (зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України і планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни).